Bucaramanga

Los patrullajes que se realizan a pie por los senderos peatonales de los diferentes barrios del Área Metropolitana, como estrategia dentro del control y presencia Policial, la policía capturó un hombre, quien portaba un arma de fuego tipo revolver con una considerable munición para la misma.

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Gracias a la destreza de los uniformados, que diseñaron un operativo impecable en el barrio Transición, al norte de Bucaramanga, permitió cercar al capturado, a quien no se le dio oportunidad de fugarse, y hallársele en su poder el arma de fuego y 30 cartuchos.

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El capturado un hombre de 26 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y será presentado ante un juez en audiencia pública por el delito de porte Ilegal de Armas de fuego y municiones.

Este hombre también estaba violando la cuarentena y se investiga si está relacionado a alguno de los grupos al margen de la ley.