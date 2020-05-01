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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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JUDICIAL

En cuarentena capturan un hombre con armas

El caso fue reportado en uno de los barrios al Norte de Bucaramanga.

(Suministrada)

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Los patrullajes que se realizan a pie por los senderos peatonales de los diferentes barrios del Área Metropolitana, como estrategia dentro del control y presencia Policial, la policía capturó un hombre, quien portaba un arma de fuego tipo revolver con una considerable munición para la misma.

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Gracias a la destreza de los uniformados, que diseñaron un operativo impecable en el barrio Transición, al norte de Bucaramanga, permitió cercar al capturado, a quien no se le dio oportunidad de fugarse, y hallársele en su poder el arma de fuego y 30 cartuchos.

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El capturado un hombre de 26 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y será presentado ante un juez en audiencia pública por el delito de porte Ilegal de Armas de fuego y municiones.

Este hombre también estaba violando la cuarentena y se investiga si está relacionado a alguno de los grupos al margen de la ley.

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