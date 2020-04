Se celebran 50 años del día de la tierra y la invitación es a reflexionar

La emergencia sanitaria generada por el virus del Covid-19 no solo se ha tomado la agenda noticiosa a nivel mundial, sino que nos ha permitido hacer una pausa en nuestra vidas rutinarias y analizar lo que sucede a nuestro alrededor.

Al estar en nuestras casas protegiéndonos de no contagiarnos también adquirimos un compromiso con el planeta, y es el de saber manejar los residuos en nuestros hogares, en especial, los elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas, desechos que tardan varios años en descomponerse y que pueden ser un foco de infección para otras personas.

Fabio Alberto Salazar, gerente de Atesa de Ociidente en Pereira, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir todas las recomendaciones de manejo de residuos y así no solo cuidar el planeta, sino a los 612 trabajadores que diariamente recogen nuestras basuras.

"Hemos visto que la gente está colaborando mucho con la norma. Sin embargo, no deja de haber uno o dos personas que no cumplen con lo establecido. Hay que recordar que los guantes y mascarillas deben estar embolsados en doble bolsa y hemos encontrado algunos casos donde no se hace bien. Los trabajadores están trabajando las 24 horas del día en tres turnos todos los días. Es importante que la gente los cuide, no solo a ellos sino al planeta, para que Pereira este más limpia".

Por otra parte, Jessica Paola Melo, directora de la asociación UPPA - Unión para la Protección Animal y Ambiental, mencionó que esta es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y ser conscientes del cuidado del medio ambiente.

"Hoy en el día de la tierra es muy importante hacer reflexión sobre el rol que como humanidad estamos desempeñando en el planeta. Esta situación que vivimos hoy en día por la pandemia mundial, es un momento para reinventarnos, para trabajar más unidos y potencializar la empatía, para generar más conciencia de cómo debemos relacionarnos con la naturaleza y los animales", afirmó.

Este año se celebran 50 años del día de la tierra y en una situación como la que estamos viviendo, el planeta es el que se ha tomado un descanso y nos ha recordado la importancia de vivir, la belleza de la naturaleza y lo necesario que es ser solidarios.

