Más de 2.400 familias reciben agua potable tras inundaciones en Tierralta, Córdoba

Más de 2.400 familias afectadas por las inundaciones en Tierralta, Córdoba, reciben agua potable a través de carrotanques enviados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de la emergencia provocada por las lluvias en el departamento.

Uno de los vehículos desplegados tiene capacidad para 16.000 litros de agua, con los que se abastece a más de 40 comunidades del municipio, muchas de ellas ubicadas en zonas rurales donde los albergues temporales no cuentan con servicio de acueducto.

El suministro se realiza con agua captada desde la represa de Urrá, y busca garantizar el acceso al líquido mientras las familias permanecen en 27 alojamientos temporales habilitados tras las inundaciones.

Según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en Córdoba más de 40.000 familias han resultado afectadas por las inundaciones, mientras que las autoridades han entregado más de 250 toneladas de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

Comunidades sin acceso a agua

Las labores de abastecimiento están siendo apoyadas por la Defensa Civil Colombiana, cuyos voluntarios transportan el agua hasta comunidades que actualmente no cuentan con acceso directo al servicio.

Rodrigo Iván Reyes, voluntario de la Defensa Civil, explicó que el operativo busca garantizar condiciones mínimas de salubridad en los albergues.

“Uno de los principales beneficios que llevamos hacia la comunidad es el transporte de agua potable, ya que los albergues al momento no cuentan con un acueducto para suministrar el líquido”, señaló Reyes.

El voluntario explicó que las jornadas iniciaron el 27 de febrero y continuarán mientras se mantenga la emergencia en la región.

Las rutas de distribución parten desde la planta de tratamiento de agua en Tierralta y se dirigen hacia diferentes comunidades ubicadas en el sector conocido como Cerro las Tetas, entre ellas Nuevo Oriente, Nuevo Unión, Los Roquelmes y Guacharacos.

“En esta zona el acceso al agua es muy limitado y muchas personas terminan recurriendo a quebradas cercanas para bañarse o abastecerse”, explicó.

“Sin esta agua no podríamos cocinar”

Habitantes de las comunidades beneficiadas aseguran que el suministro de agua ha sido clave para enfrentar la emergencia.

Leidy Arango, residente de la comunidad Nueva Unión II, explicó que el agua que reciben permite realizar actividades básicas como cocinar y lavar.

“Con el agua cocinamos los alimentos, lavamos los platos y hacemos muchas actividades del hogar. Aquí no hay suministro de agua y las quebradas quedan lejos”, relató.

La mujer aseguró que, antes de la llegada del carrotanque, la comunidad llevaba varios días sin acceso al líquido.

“Teníamos tres días sin agua y nos tocó ir a buscar a las quebradas. Hoy llegó el carro tanque y gracias a Dios podemos abastecernos”, afirmó.

Fernando Cuadrados Portillo, también habitante de Nueva Unión II, señaló que el agua que reciben es fundamental para el sostenimiento de las familias.

“Nos sirve para comer, para los niños y para las necesidades del hogar. Cuando se nos secan los tanques, el carrotanque vuelve cada dos días”, explicó.

Atención a la emergencia continúa

Las autoridades indicaron que el abastecimiento de agua potable continuará mientras permanezcan activos los alojamientos temporales en Tierralta.

La emergencia por inundaciones en Córdoba mantiene activado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que continúa desplegando asistencia humanitaria y apoyo logístico para las comunidades afectadas.