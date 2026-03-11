¿Podría el cerebro humano interactuar con frecuencias de la Tierra? Esto dice nueva hipótesis

Un equipo de investigadores europeos liderado por el anestesiólogo Marco Cavaglià en la Polytechnic University of Turin, avanza en este estudio cuyo objetivo es comprender cómo la biología humana podría interactuar con los ritmos electromagnéticos naturales de la Tierra. Su enfoque intenta explicar fenómenos complejos como la estabilidad mental, la percepción de identidad y el surgimiento de la conciencia.

Según la hipótesis que plantea la investigación, la mente no sería un sistema completamente cerrado y aislado, sino que, haría parte de una red dinámica de energía e información que incluye señales procedentes del propio campo electromagnético terrestre.

Resonancias de Schumann:

El punto de partida de esta investigación son las Resonancias de Schumann que son un conjunto de picos en la banda de frecuencia extremadamente baja (ELF) del espectro electromagnético de la Tierra. Se consideran como un fenómeno natural que ocurre en la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera.

Lo que indica la investigación es que estas ondas de las resonancias de Schumann generan una frecuencia que se sitúa alrededor de 7,83 Hz, una cifra que algunos investigadores han descrito como el “latido electromagnético” del planeta. Lo interesante es que esta frecuencia se encuentra dentro de un rango comparable al de ciertas ondas cerebrales humanas.

Agua vicinal:

El estudio también habla del llamado agua vicinal, una capa organizada de moléculas que rodea las membranas neuronales.

De acuerdo con los investigadores, esta estructura podría actuar como una especie de batería biológica capaz de responder a señales electromagnéticas de baja intensidad debido a la polaridad natural del agua.

Este equipo investigador trabaja con un marco teórico conocido como EMI (Energía–Masa–Información). Un modelo que describe al cerebro como un sistema dinámico que busca constantemente estados de estabilidad. En el cerebro, estos atractores se manifestarían como patrones estables de actividad neuronal que sustentan la percepción, la memoria y la identidad personal.

Según esta visión, la información no sería simplemente el resultado de señales eléctricas aisladas, sino la consecuencia de la estabilidad de estos patrones dinámicos dentro del sistema cerebro-cuerpo.

Sincronización entre cerebros:

El estudio no para ahí, sino que también propone que las frecuencias se manifiestan en la sincronización de cerebros entre varias personas, lo que se evidenciaría en conciertos, rituales o eventos masivos donde las personas pueden experimentar estados de sincronía emocional y física.

