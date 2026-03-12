¿Qué es la ‘lluvia negra’? El efecto ambiental tóxico en Irán tras los bombardeos de Israel

Durante marzo de 2026 se han compartido imágenes de un fenómeno ambiental que está ocurriendo en Irán después de los bombardeos a la capital. Además de un humo tóxico que ha invadido el aire de Teherán, puede observarse una lluvia negra que proviene de nubes del mismo color.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, advirtió que este suceso es un peligro para la población, especialmente para el sistema respiratorio, por lo que todos deben quedarse adentro de alguna instalación para reducir los riesgos.

“Por ahora, solo podemos apoyar a las autoridades en el terreno con mensajes de salud pública y con la mejor investigación y seguimiento posibles”, afirmó Lindmeier.

¿Qué es la ‘lluvia negra’?

Este es un término coloquial para describir la lluvia contaminante que ha sido causada por la explosión de las refinerías de petróleo de la capital de la República Islámica.

Vista de la puerta principal de la refinería de petróleo de Shahran mientras aún se eleva el humo tras el ataque aéreo de anoche en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples ubicaciones en todo Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026.

Según explica National Geographic, hay una mezcla compleja de contaminantes que están en el aire: hidrocarburos, óxidos de azufre, compuestos de nitrógeno y partículas ultrafinas.

A esto añaden científicos a la agencia internacional Reuters que el color de la lluvia es el resultado de un patrón climatológico en donde la lluvia se ve mezclada con estas partículas, lo indica altos niveles de polución en el aire.

¿Qué efectos tiene la ‘lluvia negra’ en la salud?

Como menciona la neurocientífica Hui Chen, de la Universidad de Tecnología de Sidney a la revista Nature, la inhalación del aire tóxico y la exposición directa a la lluvia ácida y negra puede causar ataques cardiacos y empeoramiento a los desórdenes circulatorios y de respiración crónicos que ya hayan acarreado los expuestos antes.

Estas consecuencias pueden desembocar incluso en cáncer, teniendo en cuenta las declaraciones de Anna Hansell, profesora de epidemiología ambiental de la Universidad de Leicester a la BBC.

También hay que tener en cuenta que estos fenómenos pueden contaminar alimentos y agua, lo que puede empeorar la calidad de vida de los iraníes a largo plazo, a pesar de que la lluvia pueda disminuir sus partículas tóxicas con el paso del tiempo.

¿Ha habido ‘lluvia negra’ antes?

Cabe aclarar que este término reúne un mismo concepto: Ver gotas negras caer a la superficie. Sin embargo, además de este fenómeno visto en Irán, hubo otros eventos climatológicos apodados como “lluvia negra”, mas representan características distintas.

AME6401. MANAOS (BRASIL), 05/09/2024.- Un bombero trabaja para contener un incendio en una zona verde este jueves, en la ciudad de Manaos, Amazonas (Brasil). Amazonas, el estado más grande de Brasil, sufre una crisis ambiental. Luego de vivir la mayor sequía de su historia e incendios récord en 2023, todo indica que este año las cifras podrían ser superadas e incluso antes de lo previsto.

Uno de los casos recientes fue tras los incendios forestales en las selvas de Brasil, Bolivia y Paraguay, en 2024. De acuerdo con National Geographic, las precipitaciones arrastraron partículas contaminantes, como hollín y cenizas de un incendio, las cuales “ensuciaron” el agua, y le dieron ese distintivo color.

Sin embargo, en este caso no tuvo efectos tóxicos tan drásticos “La lluvia negra (la de 2024) puede causar algunos daños, pero se cree que el humo se produjo por la quema de materia orgánica, es decir, bosques y pastos”, dijo Gilberto Collares a la BBC, quien es profesor de Ingeniería del Agua de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel).

Otro caso fue el del bombardeo atómico a Hiroshima, en donde después de la gran explosión que dejó a decenas de miles de personas muertas, se empezó a experimentar en las siguientes horas cómo la lluvia recogía los componentes radioactivos y caía dejando una materia negra que contaminó los ríos y alimentos de las poblaciones que estuvieron alrededor, como recuerda el Museo de Radiación y Radiactividad de ORAU.