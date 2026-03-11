David Mackalister Silva: “David Ospina, Falcao y James tienen que estar en el Mundial”

David Mackalister Silva, ídolo y capitán de Millonarios, dialogó con El VBar Caracol de Caracol Radio, refiriéndose, entre otras cosas, a la Selección Colombia y a la importancia de que el grupo cuente con jugadores de experiencia.

Macka aseguró que, si dependiera de él, tendría en cuenta en el grupo de jugadores convocados al Mundial a Falcao García, su compañero de equipo, David Osina y James Rodríguez, tres de los máximos referentes del combinado nacional en la actualidad.

“Pero total, hay mucha gente y nombres que han sonado en estos días, que pueden tener muchos detractores, pero si tú me preguntas a mí, como persona del fútbol, lo que es David (Ospina), Falcao y James (Rodríguez) son jugadores que tienen que estar (en el Mundial). Yo sé que todo es un presente, pero el caso de James es que siempre ha rendido. En Colombia hemos tenido muchos buenos momentos gracias a él, a su amor por el país, su entrega y como juega. Esos son tres nombres que si yo pudiera decidir, diría que sí”, comentó Silva al ser interrogado por la presencia del Tigre en el combinado nacional.

Elogios a Falcao en Medellín

David Mackalister Silva ya había resaltado la importancia de tener a Falcao al interior del grupo, incluso cuando no pueda tener minutos en el terreno de juego. Durante el juego del pasado miércoles por Copa Sudamericana en Medellín ante Nacional, Silva resaltó la experiencia del goleador histórico de la Selección Colombia.

“Es que es impresionante y por momentos hasta indescriptible todo lo que él aporta. Como yo se lo digo muchas veces, desde que esté ahí, desde la presencia. Sabemos que se está recuperando muy bien, que nos va a dar una mano importantísima y esperamos aprovecharlo al máximo”, comentó al respecto sobre la importancia del Tigre.