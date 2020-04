Trabajadores penitenciarios en Pereira no tienen elementos de bioseguridad

Pedro Vargas, presidente del Sindicato UTP, denunció que ni la Unidad de servicios Penitenciarios y carcelarios, Uspec, ni las distintas ARL han suministrado materiales de bioseguridad a los guardianes en el país, señalando que en penales como el de Villavicencio, tuvieron que acudir a una rifa para comprar insumos.

"Hicieron una rifa consiguieron un dinero para conseguir elementos de protección, pero son muchos colaboradores y ni siquiera por lo que se está viviendo en este momento con el Covid-19 han llegado elementos de protección ni por nuestro empleador que es el Inpec, ni la Uspec, ni la ARL, esta dice que ellos no tienen que hacer nada sabiendo que estemos en una pandemia. Estamos abandonados a la suerte", afirmó.

Al tiempo Vargas señaló que en el penal se oponen rotundamente a recibir detenidos de los penales, explicando que ello sólo aumentaría el riesgo de contagio de casos que se encuentran en un área urbana en ambientes menos controlados.

"Donde nos hubiera tocado recibir cualquier 100 personas de las diferentes estaciones de Policía donde no se les hace seguimiento a sus enfermedades, ese es un foco transmisor. Eso nos hubiera generado intentos de fuga, amotinamiento, como los internos me han dicho, que no les dejemos entrar más gente, si comienzan a recibir nosotros no vamos a permitir eso", señaló.

Lea también: Médicos en Risaralda siguen sin protección frente al Covid-19: Anthoc.

En cuanto al asunto local, destacó Vargas que no se han presentado casos sospechosos de internos contagiados y agradeció la ayuda que recibieron de parte de la Gobernación de Risaralda que donó 3 mil pares de guantes, 400 tapabocas y 400 litros de alcohol, con lo que esperan hacer frente a la situación.

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA".