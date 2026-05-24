Profamilia lanzó estrategia para fortalecer prevención y diagnóstico del VIH en Colombia

Profamilia lanzó 'Hágale' una estrategia para fortalecer prevención y diagnóstico del VIH en Colombia.

Profamilia y el Mecanismo Coordinador País (MCP) presentaron en Colombia una nueva estrategia para fortalecer la respuesta frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, especialmente en poblaciones que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso al sistema de salud.

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La iniciativa, llamada “Hágale”, contará con financiación del Fondo Mundial y se implementará durante los próximos tres años en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, entre otras.

El proyecto surge en medio de un panorama preocupante. De acuerdo con cifras recientes de Onusida y la Cuenta de Alto Costo, miles de personas en Colombia viven con VIH sin saberlo y una gran parte de los diagnósticos siguen realizándose en etapas avanzadas, lo que dificulta un tratamiento oportuno y afecta la calidad de vida de los pacientes.

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Entre las acciones contempladas está la distribución gratuita de más de 800 mil kits de prevención, la entrega de insumos especializados para reducción de riesgos en personas que se inyectan drogas y la realización de unas 700 mil pruebas duales de VIH y sífilis.

Además, el programa contempla fortalecer el acceso rápido al tratamiento y ampliar la atención integral para población migrante en condición irregular.