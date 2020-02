Jóvenes en Pereria denuncían estafa que prometía supuesto trabajo en Unicef

Caracol Radio recepcionó en las últimas horas denuncias colectivas por parte de jóvenes que se habrían interesado en un proyecto que les ofrecía Haider Preciado, presunto trabajador que estaba vinculado a la Universidad Tecnológica de Pereira y a la UNICEF.

El denominado “Aula Cinco” era el proyecto que prometía a activistas sociales o artistas de la ciudad de Pereira, un sueldo de 1'400.000 por trabajar cuatro horas de lunes a viernes con todas las prestaciones pagas. Condiciones que llamaron la atención de varios jóvenes en la capital risaraldense para unirse a lo que hasta el momento era una muy buena oferta laboral.

Jorge Morales y Daniel Ruiz son dos de los denunciantes quienes afirman sentirse agobiados ante esta situación, que como ha ellos le paso a aproximadamente 30 personas más que compartían el mismo proceso.

"Básicamente el proceso fue depositar 15 mil pesos a la cuenta de Haider en Bogotá y posterior a eso enviar documentos para seguir con la contratación", "había una bacante para trabajar con la Unicef en dos proyectos sociales en Pereria y Armenia referente a unas aulas de trabajo que se iban a realizar con niños en la ciudad, yo empecé a dudar un poco porque los correos no eran de la Unicef eran correos fantasma", afirmaron los jóvenes.

Este grupo de personas que había sido estafado tomó la iniciativa de llamar directamente a Unicef, donde no solo se dieron cuenta de que Haider no pertenecía a dicha entidad, sino que su pareja sentimental, estaba siendo buscada en la ciudad de Bogotá por estos mismos hechos, como Natalia Rodríguez, otra de las jóvenes estafadas afirma.

"Me comunique directamente con Unicef para saber que tan cierto era el proceso que estábamos realizando. Me di cuenta que era una estafa porque la novia de Haider Preciado, es buscada por la Unicef desde el mes de Agosto como ellos me dijeron, porque se dieron cuenta que estaba realizando estafas en la ciudad y no han podido dar con su paradero. Además, en Unicef han recibido denuncias desde Pereria y Armenia, porque al parecer Haider ha hecho este tipo de estafas en nombre de la entidad varias veces".

Finalmente, ellos esperan que se haga justicia y que, aunque no reciban el desembolso de su dinero estas personas sean capturadas, para que más jóvenes que verdaderamente quieran trabajar en procesos sociales no sean estafados.