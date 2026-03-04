Apagón total en Irak, ¿está relacionado con la guerra en Irán?

El Ministerio de Electricidad aseguró que el apagón ocurrió por una baja en el suministro de gas y no tendría que ver con los bombardeos que se han registrado en Israel e Irán. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Una reducción repentina del suministro de gas en Irak causó “un apagón total” en todas las provincias del país, según un comunicado del Ministerio de Electricidad iraquí, que desvincula los problemas de la guerra en la zona.

El Ministerio de Electricidad, que instó a los medios y la ciudadanía a “abstenerse de especular y difundir rumores maliciosos”, explicó que el corte de electricidad se debió a un problema técnico causado por una reducción repentina del suministro de gas a la central de Rumaila, en la gobernación de Basora.

Esto provocó la pérdida repentina de 1900 megavatios, un colapso de voltaje en la planta y la desconexión de las líneas de transmisión de varias centrales generadoras.

Las autoridades iraquíes informan de que se está trabajando para restablecer el suministro gradualmente.

¿Irak entró a la guerra?

Los Guardianes de la Revolución confirmaron que dispararon más de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes.

Las sirenas de alarma volvieron a sonar en Jerusalén y en Tel Aviv mientras que el ejército israelí dijo haber “identificado misiles lanzados desde Irán”.

Los Guardianes de la Revolución también dijeron que atacaron a grupos armados de la oposición hostiles a Teherán en la región autónoma kurda de Irak.

Tensión regional

Las fuerzas israelíes entraron en varios pueblos y aldeas en el sur de Líbano, una fuente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL).

Israel afirmó que tropas de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindadas y de ingeniería, operan en el sur del Líbano, donde el movimiento proiraní Hezbolá reportó combates “directos” con el ejército israelí.

Cifras de la tensión regional

Los bombardeos israelíes en Líbano han matado a 72 personas, herido a 437 y obligado a 83.000 a dejar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá, anunciaron las autoridades libanesas este miércoles.

A su vez, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, afirmó que unas 100.000 personas huyeron de Teherán en los dos primeros días de guerra.