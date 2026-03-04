España y Estados Unidos chocan por cooperación militar para guerra en Irán

Mientras la Casa Blanca asegura que el gobierno español cedió y aceptó prestar sus bases para avanzar en los ataques, España desmiente a la administración Trump. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Reivindicando su “no a la guerra” pese a las amenazas de Donald Trump, el Gobierno español se mantuvo firme y negó “tajantemente” cualquier intención de colaborar militarmente con Washington, después de que la Casa Blanca anunciara un cambio de posición de España.

“Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio”, afirmó a la Cadena Ser el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reiterando la negativa de permitir a Estados Unidos usar bases españolas para atacar Irán.

¿Qué dijo la Casa Blanca?

La respuesta de Albares se direcciona a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sembró la duda momentos antes al afirmar que “en las últimas horas” España había “acordado cooperar con el ejército estadounidense”.

“Nuestra posición sobre el uso de las bases sobre la guerra en Oriente Medio (...) no ha cambiado en absoluto”, subrayó Albares.

España no prestará sus bases

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, fue firme por la mañana en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en Madrid, cuando señaló: “La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”, agregó.

Donald Trump indignado

El martes, desde la Casa Blanca, Trump había reaccionado irritado ante la decisión española de no permitir el uso de las bases de Rota y Morón, en el sur del país, acusando a España de comportarse como un “aliado terrible” y amenazando con suspender el comercio entre ambos países.

Este enfrentamiento entre Sánchez y Estados Unidos se añade al que provocó la negativa española a gastar un 5% de su PIB en defensa, tal y como reclamaba Trump a los aliados de la OTAN, y a los numerosos roces que mantuvo con Israel durante su ofensiva en Gaza.

Irán destaca el papel de España

El ministro de Relaciones Exteriores israelí aprovechó que Irán elogió la posición de Sánchez para preguntarse si “eso es estar en el ‘lado correcto’ de la historia”, en un mensaje en la red social X.

Irán volvió a agradecer este miércoles a España que se oponga a la guerra y alabó su “conducta responsable”, en un mensaje en X del presidente Masoud Pezeshkian.

Respaldo al gobierno de Pedro Sánchez

A pesar de las dificultades para adoptar una posición común europea frente a los ataques contra Irán, los intentos de intimidación de Trump le han valido al jefe del Gobierno español muestras de apoyo de sus homólogos europeos, como el francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El martes, el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, sentado junto a Donald Trump, permaneció en silencio ante la andanada del estadounidense, algo que causó “sorpresa” a las autoridades españolas, reconoció el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

“El canciller se pronunció posteriormente sobre este intercambio”, señaló el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius. “Dejó claro que Europa presenta un frente unido en cuestiones comerciales y que se opone firmemente a las amenazas de aranceles u otras medidas punitivas”.

Deja vu con Irak

En el plano interno, la posición de Sánchez conecta con su electorado de izquierdas, a un año, como mucho, de las elecciones generales y en un momento en que se ve afectado por varios escándalos de corrupción en su entorno.

Con su “No a la guerra” de este miércoles, Sánchez recupera el eslogan de las grandes manifestaciones que hubo en España contra la invasión de Irak en 2003, en la que el entonces Gobierno del conservador José María Aznar (Partido Popular, PP) se alineó activamente con Estados Unidos.

Muchos españoles culparon a aquella implicación española de los atentados yihadistas de marzo de 2004, que dejaron 192 muertos y llevaron a los socialistas al poder en las elecciones que se celebraron tres días después.

La oposición de derechas cargó contra el líder socialista por su postura con las bases.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, primer partido de la oposición, pidió “respeto” a Trump y acusó a Sánchez de entregar su política exterior a “intereses partidarios”.

En su editorial de este miércoles, el diario El País, cercano al electorado de izquierda, aconsejó a Sánchez “evitar la tentación de enrocarse y de utilizar la amplísima animadversión que existe hacia Trump en la sociedad española para ganar popularidad”.