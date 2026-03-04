¿Quiénes apoyan a Irán? Los países clave en el enfrentamiento con Estados Unidos e Israel

En portada: Tanque Militar junto a una bandera traslúcida de Irán. Los íconos que aparecen a la izquierda representan fuerzas armadas del eje de resistencia en Oriente Medio y Rusia.

Desde el pasado 28 de febrero se han reportado una serie de bombardeos a Irán, lideradas tanto por Estados Unidos como Israel, los cuales han activado una escalada armada en Oriente Medio.

Bajo este contexto, hay dudas sobre quiénes son los aliados del país chiita. a continuación, se repasarán los aliados estratégicos, económicos y militares que ha tenido la nación persa desde su conformación como república islamista en 1979.

¿Quiénes son los aliados militares, económicos y estratégicos de Irán?

RUSIA

Comenzando con los gobiernos oficiales aliados a Irán, el principal respaldo estratégico es Rusia, quien estechó sus relaciones con el país de oriente medio durante la guerra en Ucrania.

Como ha comunicado la agencia internacional Reuters, Irán le ha suministrado al país drones y tecnología militar, mientras que el Kremlin ha aprovechado la oferta de gas y petróleo del gobierno persa para abastecerse, ante las crecientes dudas de poder seguir comerciando crudo con Venezuela.

Tenga en cuenta que el país dirigido por Putin condenó la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel y la calificó como una “agresión armada planificada y no provocada”, además de pedir una solución política y diplomática, mas no se han reportado comitivas para intervenir en esta guerra.

CHINA

El gigante asiático ha servicio como principal aliado económico de Irán. Como reporta la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), Pekín es uno de los mayores compradores de petróleo iraní, debido a las sanciones impuestas por el país norteamericano.

Además, ambos países firmaron en 2021 un acuerdo de cooperación estratégica a 25 años que contempla inversiones chinas en infraestructuras y energía.

Los otros aliados de Irán: Milicias

Durante el liderazgo de más de dos décadas de Alí Jameneí, Irán ha consolidado alianzas estratégicas que se extienden por varios países de Oriente Medio.

Este conglomerado de socios, conocido como el “eje de la Resistencia”, no solo responde a una afinidad ideológica, sino que también obedece a intereses geopolíticos concretos y, en muchos casos, a objetivos nacionalistas de cada grupo.

Entre estos grupos se encuentan:

Hezbolá , partido político y fuerza armada Iraní.

, partido político y fuerza armada Iraní. Los Hutíes , en Yemen.

, en Yemen. Hamás, en Palestina, especialmente la Franja de Gaza.

Así entonces, conozca más sobre estos grupos aliados de Irán:

HEZBOLÁ

La milicia chiita Hezbolá es considerada el grupo armado no estatal más poderoso de Oriente Medio. Se fundó en 1982, en el Líbano y con apoyo de la recién creada por aquel entonces República Islamista de Irán, para ser tanto un partido político como una fuerza militar.

Según el Foro de Política de Israel, el grupo se formó como respuesta a la invasión del país judío para exterminar a grupos insurgentes Palestinos. Entre los objetivos de este frente armado, se encuentran:

La destrucción de Israel

La resistencia contra la influencia occidental en el Líbano.

Cabe acotar que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea lo consideran como una organización terrorista, aunque la República Islámica lo considera como un socio incondicional que ha intensificado sus acciones contra territorio israelí desde el inicio de la guerra en Gaza.

LOS HUTÍES

También conocidos como los ‘Partidarios de Dios’, su nombre real, son un grupo chiita que ha luchado contra el gobierno de Yemen durante casi dos décadas y controlan ciertas partes del territorio, incluyendo la capital del país, Saná, desde 2014.

Se consideran un grupo contrario a las ideologías políticas de Estados Unidos e Israel, por lo que se anidan a Hamas y Hezbolá como parte del ‘eje de resistencia’ de Oriente Medio.

Los Hutíes tienen capacidad para atacar buques en el estrecho de Bab al Mandeb, un importante paso que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, que es una de las rutas por las que transita aproximadamente el 12% del comercio marítimo mundial.

Hamás

Este es el acrónimo para el Movimiento de Resistencia Islámica, grupo armado que controla la Franja de Gaza desde 2007. Fue fundada en 1987, con el objetivo de destruir Israel en su dominio territorial y la creación de un estado islámico independiente en el territorio histórico de Palestina​.

Como reportan medios internacionales como el New York Times o DW, su ascenso al poder en la Franja de Gaza tras las elecciones de 2006 y el posterior conflicto armado desatado el 7 de octubre de 2023 la sitúan en el centro de la confrontación regional, con un respaldo logístico y financiero proveniente de Teherán.

