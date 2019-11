Componentes de productos de belleza serían la causa de cáncer en mujeres

Y es que esta preocupación es manifestada por Carlos García, quien ha indicado que productos como los famosos alisadores capilares, traen entre sus componentes gran porcentaje de formol, químico que, en un plazo de 20 años, podría llegar a ser una causa de cáncer en las mujeres.

García ha indicado que, si bien es cierto, no todos los productos para el cuidado del cabello son dañinos, si es importante que los estilistas tengan una responsabilidad social frente al uso de estos productos para no generar un daño a mediano o largo plazo y, de parte de las usuarias, a realizarse este tipo de procedimientos en lugares y con productos que cumplan con la normatividad requerida para estos casos.

Indica García que hay tres pasos para que los estilistas y las mujeres duden de la efectividad de un producto; primero, no confiar en nombres como keratina para alizar, ya que la keratina no aliza; segundo, cuando al producto se le siente un olor dulce, ya que este tipo de fragancias se utiliza para mimetizar un olor fuerte como el del formol; y tercero, aplicar dos gotas del producto en la mano y frotar, si siente sensación de que quema y olor fuerte, no lo adquiera.