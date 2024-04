Mintransporte proyecta medio billón de pesos para ampliar caminos comunitarios para la paz

Armenia

En su visita al Quindío el ministro de Transporte, William Camargo realizó la entrega de tres proyectos viales en zona rural de los municipios de Buenavista, Circasia y Filandia.

Resaltó la importancia del proceso ya que son las juntas de acción comunales las encargadas de desarrollar la intervención con el fin de mejorar la movilidad de la comunidad en general y del transporte agrícola. Sobre el proyecto a nivel país dijo que no hay complejidad porque el proceso de aprendizaje ha sido gradual están tranquilos porque hay amor propio que genera calidad en las obras.

Recordó que están administrando cerca 1.035 convenios comunitarios y hay solicitudes de 29 mil convenios comunitarios en todos los territorios del país.

Explicó: “llevar recursos a las Juntas de Acción Comunal fue un reto que el presidente le estableció al Ministerio de Transporte y general a varias carteras del Estado con la finalidad de que las juntas y otro tipo de agremiaciones comunitarias tuvieran la posibilidad de invertir recursos directamente, eso tiene obviamente un proceso gradual en el que hemos venido ya implementando proyectos en varios departamentos del país”.

En todo el país se espera intervenir 33 mil kilómetros bajo esta modalidad y a la fecha ya están intervenidos 3.200 kilómetros.

Por su parte el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis evidenció la importancia del proceso teniendo en cuenta la intervención de la comunidad. Considera es la visión que han establecido desde la administración local por eso fue clave el programa de las madres cabeza de hogar que llevan a cabo la intervención en diferentes zonas del departamento.

Sostuvo que cuentan con 90 personas donde les brindan un salario mensual en el que trabajan medio tiempo para que el resto estén con sus familias y es una iniciativa que sería replicada a nivel nacional.

Finalmente, William Murillo quien es tesorero de la junta de acción comunal de la vereda La Cabaña del municipio de Buenavista, celebró la entrega de la placa huella porque es vital la comunidad para el desarrollo territorial. Dijo que abarca toda la zona rural lo que es vital para sacar los productos agrícolas donde se beneficia toda la comunidad del sector.