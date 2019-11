Se agotaron algunos métodos de planificación en Pereira

Cerca de un mes sin conseguir inyecciones para planificar en las droguerías de esta ciudad, llevan cientos de mujeres que normalmente planificaban con Femelin, Cyclofem y Cyclofemina, unas ampollas que, por lo regular, eran suministradas por algunas EPS o conseguidas en todos los dispensarios a un precio cercano a los 12.500 pesos.

Este es el caso de Isabella Loaiza, una joven que ha recorrido decenas de farmacias intentando comprar este método anticonceptivo, pero parece ser una misión imposible.

"He ido a muchas droguerías y me dicen que están escasas, en el seguro tampoco me las están dando. Los últimos días que las pude conseguir me cobraron 26.000 pesos; es decir, más del doble", puntualizó la joven.

Caracol Radio hizo un recorrido por las principales droguerías de la ciudad preguntando por estas ampollas; todas coincidieron en que están agotadas y no se tiene claro cuándo llegaran de nuevo.

"¿Femelin?.. No, está agotada desde hace más de un mes", "Nos han dicho que el laboratorio se quedó sin materias primas para producirlas y según eso no llegarán hasta febrero", "No, esas inyecciones llevan mucho tiempo sin llegarnos", son algunos apartes de los encargados de la atención al público en los dispensarios.

Por su parte, Luz Marina Hernández, coordinadora del programa de medicamentos de la Secretaría de Salud de Risaralda, explicó que desde el Invima ya se envió un comunicado a las diferentes entidades a nivel nacional dando cuenta del desabastecimiento de este producto para planificar.

"Ellos dicen que la no disponibilidad de este medicamento, en este momento, se debe a que los fabricantes de este producto informan que se están viendo afectados por factores que impactan en sus procesos de manufactura ocasionando el desabastecimiento total temporal en el mercado", explicó Hernández.

Las reacciones por parte de la comunidad no se han hecho esperar, tampoco la desinformación ha sido ajena en torno a esta situación. ¿Cómo planificar si ya se llevaba una rutina con Femelin?, ¿hay contraindicaciones o riesgo de embarazo si se cambia de método anticonceptivo?

Esas preguntas fueron trasladadas a Paola Andrea Saldarriaga, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud de Pereira.

"Con cualquier método, si no se recibe una buena asesoría, hay riesgo de embarazo en el cambio. Si el que lo está guiando es un vecino o vecina o el señor de la farmacia hay riesgo alto de embarazo", contestó Saldarriaga.

Así las cosas, es muy importante que las mujeres que planificaban con estas ampollas, consulten a su médico y, cuando estén haciendo la transición de un método a otro, utilicen preservativos, al menos durante un mes, para evitar embarazos no deseados.

Lea también: Cada día se reporta un nuevo caso de VIH en Pereira.