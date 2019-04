Polémica en Circasia, Quindío por calidad del aire

Algunos ciudadanos de Circasia rechazan el estudio que sostiene que ese municipio tiene la mejor calidad del aire en el Quindío.

Y es que, de acuerdo con Adriana Quiroga, de la veeduría que se creó para seguir este tema en particular, resulta ilógico que se hable de la mejor calidad del aire en un municipio, en el que abundan las porcícolas y los galpones, y desde donde hace más de 10 años se emiten olores, que en ocasiones se tornan insoportables, esto sin contar la afectación a las fuentes de agua y el poco accionar de las autoridades administrativas.

Al respecto el director de la CRQ José Manuel Cortés señaló que sobre el negocio como tal no hay reparos, pero al parecer si los hay con los tratamientos de sus residuos, toda vez que las excretas de los cerdos, con base en las normas que existen sobre el particular deben cumplir un periodo de 7 días en proceso de compostaje antes de ser esparcido como abono, tiempo que no se estaría cumpliendo y por lo que se requiere la intervención del ICA, para evitar problemas de salubridad.

En la actualidad hay 200 porcícolas identificadas en el Quindío, sin embargo, la preocupación radica en el crecimiento de las porcícolas ilegales.