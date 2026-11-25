Desde este 25 de noviembre de 2026 y hasta el 11 de enero de 2027, el Parque Principal de Envigado será el escenario del Corredor Navideño, una iniciativa de la Administración Municipal que contará con la participación de más de 500 emprendedores y comerciantes.

La actividad se desarrollará durante la temporada de alumbrados y busca generar espacios para la comercialización de productos, impulsar los negocios locales y dinamizar la economía del municipio durante las celebraciones de fin de año.

Según conoció Caracol Radio, la oferta estará integrada por diferentes categorías de productos, entre ellas juguetes, regalos, prendas de vestir, bisutería, artículos decorativos, manualidades, dulces y preparaciones gastronómicas.

De acuerdo con la programación, los habitantes de Envigado y las personas que visiten el municipio durante la temporada podrán recorrer los diferentes puestos de venta y encontrar alternativas para sus compras navideñas. La iniciativa también permitirá que los emprendedores den a conocer sus productos y tengan contacto directo con potenciales compradores.

Los emprendedores no pagarán por los espacios

Uno de los componentes del Corredor Navideño es que los participantes podrán utilizar los espacios de exhibición y comercialización sin asumir costos por su ocupación.

Esta disposición hace parte de las medidas establecidas por la Administración Municipal para respaldar a los emprendedores y comerciantes que harán parte de la actividad.

Con esta modalidad, la Alcaldía busca facilitar la participación de los negocios locales, ampliar la visibilidad de sus productos y generar oportunidades de venta durante una temporada en la que aumenta la actividad comercial por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Los más de 500 participantes estarán distribuidos en el Parque Principal, donde ofrecerán productos de diferentes sectores comerciales y gastronómicos durante las fechas establecidas para el funcionamiento del corredor.

La preparación y comercialización de alimentos también hará parte de la oferta del Corredor Navideño. Frente a este componente, la Administración Municipal informó que se establecieron condiciones para vigilar la manipulación, preparación, venta y consumo de los productos gastronómicos.

Los expositores deberán cumplir con los requisitos sanitarios correspondientes para desarrollar sus actividades comerciales.

Además, la Secretaría de Salud de Envigado realizará inspecciones y verificaciones durante el desarrollo de la iniciativa, con el propósito de revisar las condiciones de inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de las buenas prácticas de preparación y manipulación.

Estas medidas buscan verificar que los establecimientos y puestos de venta que comercialicen productos alimenticios cumplan con las disposiciones sanitarias establecidas para este tipo de actividades.

Horarios del Corredor Navideño en Envigado

El Corredor Navideño estará habilitado durante toda la temporada de alumbrados, desde el 25 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027.

La programación contempla horarios diferenciados entre semana y los fines de semana, de acuerdo con la siguiente distribución: