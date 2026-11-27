El senador Hernán Cadavid se pronunció sobre la competencia interna que comienza a tomar forma en el Centro Democrático en Antioquia, de cara a las elecciones de 2027. El congresista pidió que la definición de las candidaturas esté acompañada de un debate programático y que se eviten los enfrentamientos personales entre quienes han manifestado su intención de participar en la contienda electoral.

Cadavid, quien se refirió al tema desde su condición de integrante de la Dirección Departamental y de la bancada del partido, planteó la necesidad de abrir un espacio de conversación entre los aspirantes para discutir propuestas y establecer los planteamientos que defenderá la colectividad en el departamento.

“Nosotros desde la Dirección Departamental y como bancada, queremos promover una conversación para que las candidaturas de Antioquia se desarrollen con un esquema programático serio”, afirmó el senador.

El llamado del congresista ocurre en medio de los primeros movimientos políticos de cara a las elecciones de 2027, proceso para el que distintos sectores y dirigentes han comenzado a expresar sus aspiraciones y a posicionar sus nombres dentro de la colectividad.

Cadavid cuestionó los señalamientos entre aspirantes

En su pronunciamiento, Hernán Cadavid también hizo referencia a los mecanismos utilizados por algunos sectores durante las discusiones internas y pidió que las diferencias no se tramiten mediante publicaciones, videos o mensajes dirigidos contra otros precandidatos.

“A quienes aspiran a ser candidatos: esto no es con ataques, señalamientos de petristas ni videos que afecten la reputación de otros”, manifestó.

Con esta declaración, Cadavid planteó que la discusión por las candidaturas debe desarrollarse alrededor de las propuestas y no de cuestionamientos personales entre quienes buscan obtener el aval o la representación del partido en Antioquia.

El senador insistió en que la colectividad debe propiciar una conversación sobre los planteamientos políticos y programáticos de sus aspirantes, en lugar de convertir el proceso de selección en un escenario de confrontaciones.

Las elecciones de 2027 comienzan a marcar la agenda de los partidos políticos en Antioquia, donde ya se conocen manifestaciones de interés de distintos dirigentes por participar en la contienda.