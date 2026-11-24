El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Acuerdo de paz es un compromiso con el que no se debe jugar”: Jo Stevens, diputada británica

En diálogo con 6AM W, Jo Stevens, diputada británica del Partido Laborista, se refirió a los 10 años de la firma del acuerdo de paz en Colombia, calificándolo como un referente para la región y el mundo.

Vea aquí: Henry Acosta reveló que Iván Márquez nunca estuvo de acuerdo con los diálogos de paz en La Habana

“El acuerdo de paz es importante para la estabilidad de Colombia y la región, pero conviene al mundo que sea un país de paz en la actualidad y el futuro”, sostuvo.

Señaló que el cumplimiento el acuerdo de paz “es un compromiso con el que no se debe jugar”.

Cabe resaltar que más de 70 parlamentarios británicos expresaron su preocupación por el cumplimiento del acuerdo y pidieron al Gobierno de Abelardo de la Espriella que garantice recursos necesarios para su implementación.

Lea aquí: “El acuerdo de paz fue un fracaso lamentable”: Enrique Gómez a 10 años de la firma con las Farc

Asimismo, Stevens reconoció que el acuerdo tiene fallas en temas como la reforma agraria y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Sin embargo, pidió ponerle atención a la JEP ante su desfinanciación

“Preocupa las afirmaciones del Gobierno de la Espriella. La implementación del acuerdo es también responsabilidad del actual gobierno”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí: