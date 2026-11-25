La reconstrucción de Buenaventura y Quibdó también tendrá un componente de formación laboral. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aportará 600.000 euros para apoyar la recuperación de infraestructura pública de uso social afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El proyecto contempla capacitar a jóvenes de ambos territorios en oficios de construcción y vincular sus prácticas a las labores de recuperación.

El proyecto será ejecutada por la Fundación Escuela Taller de Quibdó, con el acompañamiento de la Escuela Taller de Buenaventura mediante el Ministerio de Cultura. Lo que se pretente, según el ministerio es que los participantes aprendan un oficio y puedan aplicar esos conocimientos en las labores de restauración, adecuación y reconstrucción de espacios públicos priorizados en sus comunidades.

En total, se espera formar y certificar a 65 jóvenes: 25 aprendices de la Escuela Taller de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y otros 40 de la Escuela Taller de Quibdó, en Chocó. La formación estará enfocada en construcción y sus prácticas estarán relacionadas con las intervenciones que se adelanten en los dos territorios.

¿En qué se invertirán los 600.000 euros?

Aunque el proyecto está relacionado con la reconstrucción de infraestructura, no todo el dinero se destinará directamente a las obras. De acuerdo con la distribución anunciada, 428.571 euros cubrirán la formación y la gestión del proyecto. Allí se incluyen contratación de personal, consultorías técnicas, talleres, actividades de capacitación, transporte, suministros y materiales para el proceso.

Los otros 171.429 euros se destinarán al componente de infraestructura: obras de construcción y edificación, además de la compra de herramientas y materiales para los trabajos de restauración y reconstrucción.

En otras palabras, la cooperación combina recursos para capacitar a los jóvenes con una partida específica para las intervenciones físicas. El anuncio, sin embargo, no detalla cuáles serán los edificios o espacios públicos que se priorizarán para las obras.

¿Cuándo se ejecutarán los recursos?

El proyecto tendrá una duración de 24 meses, contados a partir de la recepción de los fondos. La donación se desembolsará en dos pagos: 285.000 euros durante 2026 y los 315.000 euros restantes en 2027.

La Fundación Escuela Taller de Quibdó será la responsable de ejecutar la iniciativa y responder ante la AECID por el manejo de los recursos, incluidos los que se ejecuten con la Escuela Taller de Buenaventura.

Por su parte, el Ministerio de Cultura aportará otros 90.000 euros en 2027. Estos recursos, adicionales a la donación española, se utilizarán para cubrir los seguros estudiantiles y laborales de los jóvenes durante su formación y sus prácticas.