AUVERS-SUR-OISE, FRANCE - 2026/11/21: John Bercow Former Speaker of the UK House of Commons, raises his left index finger while speaking from behind the podium next to a flag in front of a screen reading. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: SOPA Images / Colaborador) / SOPA Images

En el décimo aniversario del acuerdo de paz, miembros del Parlamento del Reino Unido expresaron su preocupación por los recortes presupuestarios previstos para 2027, el desmonte institucional y la solicitud de retirar verificación de la ONU a la reforma agraria.

Más de setenta integrantes de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores del Reino Unido hicieron un llamado urgente al Gobierno colombiano para que cumpla de manera íntegra con el Acuerdo de Paz de 2016 y garantice los recursos necesarios para las instituciones encargadas de su implementación, incluida la JEP.

La declaración fue coordinada por el grupo Amigos Parlamentarios de Colombia (Parliamentary Friends of Colombia), especialmente por la diputada Jo Stevens, junto con representantes de otras bancadas.

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Preocupación por la política de paz del Gobierno de De la Espriella

En el pronunciamiento, los parlamentarios manifestaron su “profunda preocupación” por el rumbo de la política de paz y seguridad de la administración del presidente De la Espriella, que asumió el poder en agosto de 2026. Según el comunicado, aunque el actual mandatario afirma que respetará sus compromisos constitucionales, altas figuras gubernamentales han mostrado escepticismo y hostilidad hacia el Acuerdo.

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Entre los puntos críticos señalados por la bancada británica destacan:

Ataques a la justicia transicional: El presidente De la Espriella calificó el marco de justicia transicional como un “sistema de impunidad” y prometió encarcelar a líderes del antiguo secretariado de las FARC, una medida que violaría lo pactado en 2016.

El presidente De la Espriella calificó el marco de justicia transicional como un “sistema de impunidad” y prometió encarcelar a líderes del antiguo secretariado de las FARC, una medida que violaría lo pactado en 2016. Parálisis institucional: La disolución de la Unidad de Implementación dejó puestos clave vacantes y paralizó instancias fundamentales como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que no ha sido convocada.

La disolución de la Unidad de Implementación dejó puestos clave vacantes y paralizó instancias fundamentales como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que no ha sido convocada. Recortes presupuestarios para 2027: El plan de reducir drásticamente los fondos para la paz afectaría la formalización de tierras, la transformación de zonas de conflicto, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política.

El plan de reducir drásticamente los fondos para la paz afectaría la formalización de tierras, la transformación de zonas de conflicto, la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos y la participación política. Reforma agraria y verificación internacional: El 12 de octubre, el Gobierno solicitó que la Misión de Verificación de la ONU deje de supervisar el punto sobre reforma rural integral, algo que los parlamentarios califican de problemático porque dicho eje atiende las causas estructurales del conflicto.

Asimismo, los firmantes rechazaron la postura del canciller colombiano, Omar Bula, quien sostuvo que la paz ha sido “inexistente” en los últimos diez años, y lamentaron el asesinato de más de 500 signatarios del Acuerdo desde 2016.

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Respaldo a la JEP y deberes bajo el Derecho internacional

Frente a las críticas oficiales contra la JEP, la declaración recuerda que la Procuraduría investigó el trabajo del tribunal y confirmó su transparencia. De acuerdo con las cifras citadas por los legisladores, la JEP investiga más de 200.000 delitos, atiende a 600.000 víctimas, ha emitido más de 3.600 resoluciones y ha entregado los restos de casi 300 víctimas de desaparición.

Los parlamentarios también recalcaron que el Acuerdo fue incorporado a la Constitución colombiana y respaldado mediante una declaración unilateral del Estado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

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Cuatro exigencias clave al Estado colombiano

Al cierre del pronunciamiento, los más de 70 parlamentarios instaron al Gobierno de Colombia a:

Cumplir íntegramente el Acuerdo de Paz de 2016 con financiación adecuada para la JEP y las demás entidades de paz.

con financiación adecuada para la JEP y las demás entidades de paz. Garantizar que cualquier reforma institucional fortalezca su misión y reactive la CSIVI.

fortalezca su misión y reactive la CSIVI. Cambiar su discurso hacia uno favorable a la paz y frenar la estigmatización contra la JEP y los firmantes.

y frenar la estigmatización contra la JEP y los firmantes. Proteger la vida de los excombatientes firmantes y apoyar su reintegración en la sociedad civil.

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