“El acuerdo de paz fue un fracaso lamentable”: Enrique Gómez a 10 años de la firma con las Farc

Enrique Gómez Martínez, senador de Salvación Nacional, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio para hablar acerca de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

El senador hizo un duro balance: “Yo creo que es un fracaso lamentable y ha sido una ruta para empoderar a los violentos”, dijo.

Según el senador, no se deben contabilizar únicamente los 10 años transcurridos desde la firma, sino también los 5 años de negociación: “Son 15 años en los cuales el futuro de Colombia quedó hipotecado a los violentos que diseñaron las instituciones del Acuerdo de Paz y, obviamente, en el centro de todo ello, la mayor fuente de impunidad posible, que es la JEP”.

También rechazó que los firmantes del Acuerdo atribuyan la actual violencia a la falta de implementación y de voluntad política: “El grueso de los compromisos, como se documentó ampliamente durante la negociación, eran absurdos, incumplibles desde cualquier perspectiva. Esa es una disculpa para tratar de no pasar al catálogo de la infamia de la historia colombiana”.

El senador también cuestionó los recursos invertidos. Según señaló, se han destinado más de $127 billones de pesos, pero no se han concretado resultados: “De 2016 a hoy, el Registro Nacional de Víctimas ha aumentado en 2,7 millones de víctimas”. Y agregó: “Es una farsa costosísima”.

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