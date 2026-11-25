Un juez federal de Washington bloqueó este miércoles 25 de noviembre la nueva iniciativa del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Se trata del segundo intento del mandatario de limitar este derecho mediante una orden ejecutiva, después de que la Corte Suprema rechazara su primera propuesta en junio.

El fallo fue emitido por el juez Christopher Cooper, quien determinó que el presidente no puede establecer nuevas excepciones a la ciudadanía reconocida por la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Esta disposición establece que las personas nacidas en territorio de Estados Unidos y sujetas a sus leyes tienen derecho a la ciudadanía.

¿A quiénes buscaba afectar la nueva orden de Trump?

La orden, firmada el pasado 6 de agosto, pretendía impedir que el Gobierno reconociera como ciudadanos a determinados niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses. Entre los casos contemplados estaban los hijos de empleados de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales sin inmunidad diplomática, los nacidos mediante acuerdos de gestación subrogada comercial y los que tuvieran un padre señalado como integrante de grupos considerados terroristas o enemigos extranjeros.

La Administración Trump defendió la medida como una forma de combatir lo que denomina «turismo de nacimiento», una práctica en la que mujeres viajan a Estados Unidos durante el embarazo para que sus hijos obtengan la ciudadanía al nacer.

¿Qué implica la decisión judicial?

La resolución responde a una demanda colectiva presentada por familias y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. La orden del juez impide que el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social apliquen la restricción a los niños incluidos en ese proceso.

En septiembre, otra jueza federal de Maryland ya había bloqueado la aplicación de esta misma orden para otro grupo de menores. Por eso, el Gobierno de Trump tendría que conseguir que se revoquen ambos fallos para poder avanzar con su política.

La decisión de Washington es preliminar y no representa todavía una sentencia definitiva sobre el caso. La disputa judicial continúa y la Administración puede recurrir el fallo.