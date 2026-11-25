Estados Unidos intensificó sus acciones contra el crimen organizado transnacional con una acusación federal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores del cartel La Nueva Familia Michoacana. El caso, anunciado por las autoridades el 20 de noviembre, es resultado de una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) y busca golpear las distintas actividades ilegales atribuidas a esta organización.

Un gran jurado federal en Del Río, Texas, presentó una acusación de 14 cargos que incluye conspiración bajo la ley RICO, utilizada para perseguir estructuras de delincuencia organizada, además de señalamientos relacionados con el tráfico de drogas y armas, el contrabando de migrantes y el lavado internacional de dinero.

La investigación también contempla presuntos intentos de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por el Gobierno estadounidense. La Nueva Familia Michoacana recibió esa designación en febrero de 2025.

¿Quiénes están detrás del cartel?

Entre los 21 acusados figuran los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, conocido como alias ‘El Pez’, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias ‘El Fresa’, a quienes los documentos judiciales identifican como líderes de la organización.

Según la acusación, el grupo habría desarrollado actividades criminales desde 2006, con operaciones que se extendían entre México y Estados Unidos.

Los fiscales sostienen que la estructura habría participado en el traslado y distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas, además de organizar el movimiento de armas y dinero entre ambos países.

Tráfico de armas y drogas: las evidencias de la investigación

Uno de los aspectos destacados del expediente es el presunto tráfico de armamento desde Estados Unidos hacia México.

La acusación describe operaciones para adquirir y trasladar rifles de distintos calibres, pistolas, cargadores y municiones. También señala que integrantes de la organización habrían buscado conseguir armas de grado militar, incluidos lanzacohetes.

Entre las evidencias mencionadas por las autoridades figura un decomiso realizado el 18 de mayo de 2024 en el que fueron recuperados 33 rifles semiautomáticos y pistolas, además de municiones y otros elementos relacionados con el tráfico de armas.

En materia de narcotráfico, los investigadores también documentaron decomisos de sustancias ilícitas, entre ellos 2,06 kilogramos de cocaína ocultos en el compartimento del motor de un vehículo en un puerto de entrada de Eagle Pass, Texas.

Cinco detenidos y 16 acusados siguen prófugos

De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito Oeste de Texas, al momento de anunciarse la acusación, cinco de los 21 señalados estaban bajo custodia federal. Los otros 16 permanecían prófugos y las autoridades consideraban que se encontraban en México.

Los cargos contemplan penas que pueden ir desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo de los delitos por los que cada acusado resulte condenado.

La investigación está a cargo de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, con participación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Las autoridades estadounidenses aseguraron que continuarán utilizando sus capacidades de investigación y cooperación interinstitucional para identificar, interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan a través de la frontera y ponen en riesgo a las comunidades.

Es importante precisar que se trata de una acusación judicial: los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no se demuestre su responsabilidad penal ante un tribunal.