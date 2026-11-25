La guerra en Ucrania sigue siendo una de las principales preocupaciones para la seguridad europea. Así lo expresó este miércoles 25 de noviembre el canciller alemán, Friedrich Merz, quien lanzó una advertencia sobre las intenciones de Rusia y aseguró que sus objetivos no se limitan al territorio ucraniano.

Durante su intervención en el Bundestag, el Parlamento alemán, en el marco del debate sobre el presupuesto de 2027, Merz afirmó que Moscú tiene objetivos que van más allá de Ucrania y advirtió sobre el aumento de las tensiones en diferentes puntos de Europa.

“Rusia sabe exactamente lo que quiere y Rusia quiere más que Ucrania”, manifestó el jefe de Gobierno alemán.

LE PUEDE INTERESAR: Más de mil soldados rusos se han suicidado por la guerra en Ucrania, según The Guardian

Merz señala varios puntos de tensión en Europa

En su discurso, el canciller mencionó el mar Báltico, Polonia, el mar Negro e incluso el espacio como escenarios en los que, según sus declaraciones, Rusia está incrementando las tensiones.

Merz sostuvo que esta situación representa un desafío para la seguridad europea y pidió establecer límites claros frente a las acciones de Moscú.

También advirtió que la escalada no se limita al exterior de las fronteras europeas, sino que tiene repercusiones dentro de los propios países del continente.

Alemania defiende el apoyo a Ucrania

El mensaje del canciller estuvo acompañado de una defensa del respaldo europeo a Ucrania. Para Merz, ayudar a Kiev no es solamente una cuestión de solidaridad con el país que enfrenta la invasión rusa, sino también una forma de proteger la seguridad de Alemania y de sus aliados.

“Al apoyar a Ucrania, nos estamos apoyando y protegiendo a nosotros mismos”, señaló ante los parlamentarios.

Sus declaraciones se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos para buscar una salida a la guerra y de las discusiones entre los aliados europeos sobre las garantías de seguridad que necesitaría Ucrania ante un eventual acuerdo de paz.

La advertencia de Merz vuelve a poner sobre la mesa una preocupación central para los gobiernos europeos: cómo evitar que la guerra se extienda y cómo responder a las tensiones con Rusia sin comprometer la estabilidad del continente.