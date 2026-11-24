La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una asignación de 2 millones de dólares para Cuba, destinada a fortalecer el Programa Nacional de Inmunización y garantizar la continuidad de las jornadas de vacunación en el país.

El anuncio fue realizado este martes 24 de noviembre por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante su visita oficial de tres días a la isla, donde también sostuvo encuentros con autoridades sanitarias y recorrió diferentes instituciones médicas.

Según explicó la OMS, los recursos permitirán apoyar la vacunación de aproximadamente 62.000 recién nacidos, más de 780.000 niños y niñas, y otras 110.000 personas pertenecientes a grupos de riesgo. La asistencia también contempla acciones de prevención y control de la rabia.

Uno de los aspectos que preocupa al organismo es el descenso de la cobertura de vacunación en Cuba. Durante varios años se mantuvo por encima del 98 %, pero en 2025 cayó al 95 %, de acuerdo con las cifras divulgadas por la organización.

Entrega de equipos médicos a hospital pediátrico

Durante su recorrido por el Hospital Pediátrico Universitario William Soler y su cardiocentro, en La Habana, la delegación de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó insumos y equipos médicos para fortalecer la atención de los pacientes.

Entre los elementos suministrados se encuentran monitores electrónicos de presión arterial, oxímetros de pulso, estetoscopios, termómetros, tensiómetros y equipos de diagnóstico como oftalmoscopios y otoscopios.

Tedros también se reunió con trabajadores de la salud y familiares de niños que reciben atención en estas instituciones, para conocer de primera mano las dificultades que enfrentan los servicios médicos.

Cuba enfrenta dificultades en su sistema sanitario

La asistencia internacional llega en medio de una profunda crisis económica y energética en Cuba, que ha afectado el funcionamiento de los hospitales y el acceso a medicamentos, vacunas, combustible y suministros esenciales.

Durante su visita, el director de la OMS también se reunió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y manifestó la disposición del organismo de continuar buscando recursos propios y apoyo de otros socios internacionales para respaldar la salud pública del país.

Esta es la segunda visita oficial de Tedros Adhanom Ghebreyesus a Cuba desde que asumió la dirección de la OMS. La anterior tuvo lugar en 2018.

El organismo aseguró que continuará trabajando con las autoridades cubanas para proteger los avances en salud pública, mantener los programas de vacunación y garantizar el acceso de la población a servicios médicos esenciales