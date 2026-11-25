México reportó una disminución de poco más del 5 % en el promedio diario de feminicidios entre enero y agosto de 2026. El dato fue presentado este miércoles 25 de noviembre por la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, durante la conferencia presidencial, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Aunque la funcionaria destacó la reducción, insistió en que las cifras no son motivo para bajar la guardia frente a la violencia de género. “Como mujeres, con ninguna cifra podemos sentirnos satisfechas. Cada vida cuenta. La pérdida de una sola vida es demasiado”, afirmó.

Castillo aseguró que el Gobierno continuará trabajando para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia y para garantizar que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, sin importar el estado en el que residan.

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Avances legales para combatir la violencia sexual

Durante su intervención, la secretaria también se refirió a los cambios legislativos impulsados para fortalecer el acceso a la justicia. Según explicó, 26 entidades federativas ya armonizaron sus legislaciones con las reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual, mientras que seis todavía tienen pendiente este proceso.

La reforma, aprobada el 13 de marzo de 2026, amplió la definición del delito de abuso sexual y estableció que se persiga de oficio, es decir, que las autoridades puedan iniciar una investigación sin que sea indispensable una denuncia formal de la víctima.

La funcionaria señaló que el objetivo es avanzar hacia criterios legales comunes en todo el país y evitar que la protección de las mujeres dependa del lugar donde vivan.

Además, anunció que el próximo 30 de noviembre se dará seguimiento al Acuerdo de Xicoténcatl, con la participación del Congreso de la Unión y los congresos locales. Entre los asuntos por revisar está el fortalecimiento de las instituciones estatales encargadas de atender a las mujeres y la creación de fiscalías especializadas en delitos relacionados con la violencia de género.

Línea de atención y centros para mujeres

Otro de los mecanismos destacados fue la Línea de las Mujeres, disponible a través del número 079, opción 1, que ofrece atención gratuita y confidencial durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Castillo explicó que una de cada tres llamadas recibidas corresponde a situaciones de violencia crítica, algunas con riesgo de derivar en feminicidio. Ante estos casos, se activan protocolos de protección y se canaliza a las mujeres hacia servicios especializados.

En cuanto a la atención territorial, México cuenta con 1.001 Centros LIBRE, espacios en los que psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas ofrecen orientación y acompañamiento. Según el balance presentado, estos centros tienen presencia en el 40 % de los municipios del país y han brindado más de 1,4 millones de servicios.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que para 2027 se proyecta abrir otros 500 Centros LIBRE, lo que ampliaría la cobertura de estos espacios de atención.

El llamado en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

En la conferencia también participó Eleonora Betancur, representante de ONU Mujeres en México, quien destacó los avances institucionales del país en materia de igualdad y prevención de la violencia. Entre ellos mencionó el reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres, las reformas legales y la ampliación de los servicios de atención.

El 25 de noviembre marca el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña internacional que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La jornada busca visibilizar las distintas formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas y reforzar los compromisos de los Estados para prevenirlas, atender a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.

Pese a la reducción reportada en los feminicidios, el mensaje de las autoridades mexicanas fue que el desafío continúa: evitar nuevas víctimas y garantizar que ninguna mujer quede sin protección.