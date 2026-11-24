Henry Acosta reveló que Iván Márquez nunca estuvo de acuerdo con los diálogos de paz en La Habana
El facilitador del acuerdo con las FARC, Henry Acosta, contó detalles de las negociaciones en La Habana y aseguró que Iván Márquez nunca estuvo de acuerdo con el proceso de paz.
En entrevista con 6AM W, de Caracol Radio, el economista y pieza clave como facilitador en los diálogos de paz, Henry Acosta, analizó el panorama actual de la seguridad en Colombia y relató el giro que dio la negociación en La Habana tras la muerte de Alfonso Cano y la llegada de Iván Márquez a la mesa.
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