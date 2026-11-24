En entrevista con 6AM W, de Caracol Radio, el economista y pieza clave como facilitador en los diálogos de paz, Henry Acosta, analizó el panorama actual de la seguridad en Colombia y relató el giro que dio la negociación en La Habana tras la muerte de Alfonso Cano y la llegada de Iván Márquez a la mesa.

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