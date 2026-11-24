“La situación de violencia que estamos viviendo es fruto de no haber implementado el Acuerdo”: Rodrigo Londoño, a diez años de la firma

Este martes 24 de noviembre se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc. En 2016, el acuerdo se firmó en el Teatro Colón.

En el marco de esta fecha, en 6AM W de Caracol Radio habló Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, sobre los resultados de esta firma luego de 10 años.

Londoño aseguró que desde el comienzo hubo incumplimientos en la implementación. De hecho, según dijo, la falta de avances tres puntos: la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma política ha contribuido la situación actual de violencia.

“La situación que estamos viviendo es fruto de no haber implementado el Acuerdo en su letra y espíritu, independientemente de las imperfecciones del acuerdo”, dijo Londoño, apropósito del carro bomba que estalló en la noche de ayer lunes en Villavicencio.

Ahora, sobre las actuaciones que han cometido las disidencias de las Farc tras la firma del Acuerdo, Londoño pidió que no sean confundidas con los firmantes del proceso: “Esto no son grupos con una bandera política ni un proyecto político, son grupos que están encaminados a vivir de la guerra (...) están peleándose en los territorios en función de quién puede hacerse más a la plata que hay en esos territorios con las economías ilegales”.

Sobre el narcotráfico, reconoció que la sustitución de cultivos ilícitos quedó muy lejos de lo acordado: “Se quedó ni a mitad de camino. Ahí sí se podía decir que a una tercera parte no se logró semejante plan tan bien concebido que era implementado”.

También se refirió a la responsabilidad de quienes abandonaron el proceso, comoIván Márquez y Jesús Santrich: “Claro que le hicieron daño (...) No es fácil mantener a la gente, explicarle lo que está sucediendo cuando un hombre que estuvo ahí al frente”.

Ahora, finalmente, aseguró que más de 500 excombatientes han sido asesinados: “La mayoría de esos asesinatos es hecho por parte de estos sectores que se dicen mal llamados disidentes”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: