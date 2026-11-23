En un trabajo articulado entre el GAULA de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados ocho presuntos integrantes de ‘Los Satanás’, una banda dedicada a extorsionar y atacar a tiros comerciantes y transportadores en Bogotá; sin embargo, un juez decidió enviarlos a detención domiciliaria.

Así fueron las capturas

En Bogotá, en la localidad de Kennedy, lograron capturar en flagrancia a una pareja de ciudadanos venezolanos, quienes acababan de disparar contra un local comercial a manera de intimidación para el cobro de extorsiones. Se trataría de alias ‘Pinky’ y alias ‘Willi’, quienes tenían en su poder una pistola, panfletos extorsivos, celulares y una moto.

Según las investigaciones, alias ‘Pinky’ era conductor del neutralizado alias ‘El Niche’ y estaría vinculado con al menos 11 hechos delictivos, incluyendo el asesinato de dos taxistas en Soacha y un atentado en San Mateo. Alias ‘Willi’, de 24 años, es señalada de disparar contra las fachadas de varias viviendas y comercios en Bogotá y Soacha.

Más capturas contra ‘Los Satanás’

En un segundo operativo simultáneo en Bogotá, Soacha, Medellín, Barranquilla y Cartagena, cayeron otras seis personas encargadas de administrar, contabilizar y retirar en corresponsales bancarios el dinero que pagaban sus víctimas por las extorsiones; dineros que alcanzaban los mil millones de pesos.

Entre los capturados están alias ‘Mayfred’ y alias ‘Bill’, cuñados del cabecilla alias ‘Satanás’, quien cumple una condena en la cárcel de Valledupar por varios delitos; además de alias ‘Nesly’ ‘Manuel’, ‘Juan David’ y ‘Liliana’. A estos seis capturados se les impuso detención domiciliaria por extorsión y concierto para delinquir.

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