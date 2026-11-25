Este 25 de noviembre, Microsoft declaró ‘alerta roja’ para entrar a indagar lo ocurrido el pasado 12 y 13 de noviembre con su caída a nivel mundial.

Aunque aseguran que no se trata de un ciberataque o fallas a sus agentes de inteligencia artificial, esta alerta fue declarada a nivel interno, puesto que buscan restructurar protocolos de prevención y acelerar los tiempos de recuperación ante futuras fallas críticas.

La compañía aseguró que la interrupción se debió a un defecto de escalabilidad en Windows que se introdujo en julio de 2026 y pasó desapercibido durante meses.

Durante la caída, dentro de la compañía intentaban restablecer plataformas los ingenieros trabajaron con información de diagnóstico fragmentada. Para coordinar la emergencia, los equipos intercambiaron más de 11.000 mensajes divididos en 11 conversaciones distintas de Teams.

Recuperación de Microsoft

La empresa confirmó que el incidente se originó por un problema durante una actualización de la capacidad de su red, tras un cambio reciente en la infraestructura.

Además, impuso cinco líneas de trabajo para reducir la carga de sus plataformas, segmentar el tráfico geográficamente y acelerar los mecanismos de recuperación.

Propuso reducir el tiempo de respuesta para poder resolver futuras incidencias globales en menos de una hora y que no vuelva a ocurrir la demora de restablecimiento de semanas atrás.

También, afirmaron que van a reforzar sus servidores y optimizar la distribución de tráfico para evitar sobrecargas en sitios específicos

Y por último, declararon unificar los protocolos de emergencias, para evitar que los sistemas de diagnósticos se disperse la información entre los equipos técnicos durante próximas caídas.

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