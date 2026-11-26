Incautan más de 4.500 galones de químicos para narcóticos en la vía al Llano: un capturado

Colombia

Un hombre de 43 años fue capturado en flagrancia durante un operativo de la Policía Nacional en la vía Bogotá–Villavicencio, donde las autoridades incautaron más de 4.500 galones de sustancias líquidas y 1.750 kilogramos de insumos sólidos que, presuntamente, estarían destinados al procesamiento de narcóticos.

El procedimiento fue adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte en el kilómetro 72+100, en el sector del peaje de Pipiral, Meta. Durante la inspección de un tractocamión, los uniformados encontraron que la carga estaba oculta entre láminas de madera para evadir los controles policiales.

¿Qué sustancias fueron incautadas?

De acuerdo con la Policía, entre los elementos decomisados se encontraban:

Ácido fórmico.

Ácido sulfúrico.

Metabisulfito de sodio.

Cloruro de calcio.

En total, fueron incautados 4.545 galones de sustancias líquidas y 1.750 kilogramos de sustancias sólidas. Según los manifiestos de carga, el vehículo cubría la ruta Bogotá–Granada, Meta.

Un capturado quedó a disposición de las autoridades

El hombre capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Según la información entregada por la Policía, registra anotaciones por tráfico de estupefacientes en 2007 y fuga de presos en 2019.

Al referirse al operativo, el coronel Edwin Orlando Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, afirmó:

“Estamos cerrando el paso a quienes pretenden utilizar las carreteras del país para transportar insumos que puedan ser destinados al procesamiento de narcóticos. Nuestros controles son permanentes y no vamos a permitir que las vías sean utilizadas para fortalecer las economías ilícitas”.

La Policía Nacional anunció que continuará intensificando los controles en las carreteras del país para combatir el transporte de sustancias e insumos que puedan ser utilizados en actividades ilegales.