Este fin de semana se conoció un nuevo caso de agresión contra un conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público, ocurrido en el sur de Bogotá. Ante esa situación, el concejal Juan David Quintero no solo denunció los hechos, sino que también anunció que condecorará al conductor que resultó herido durante el ataque.

La agresión al conductor

En Bosa, sector El Recreo, un conductor de SITP confrontó a un presunto ladrón y terminó apuñalado. La comunidad tuvo que intervenir y enviarlo al hospital porque las autoridades no llegaron a tiempo, y el hombre presentaba heridas en su mano y en el torso.

“La inseguridad en el SITP y TransMilenio es una deuda pendiente de esta Administración. No basta con invertir en infraestructura para carros particulares: si no hay control, presencia policial efectiva y protocolos reales de protección para conductores y usuarios, la gente seguirá prefiriendo el carro. Por eso proponemos blindar sí o sí el transporte público, ya tenemos un proyecto en el Concejo. Hagamos que Bogotá funcione. El transporte público tiene que ser seguro o no va a despegar”, dijo el concejal.

¿Qué dice TransMilenio por la agresión?

Por medio de un comunicado, TransMilenio se pronunció rechazando los actos de violencia que “atenten contra la vida y la integridad de las personas, especialmente de quienes, con su trabajo diario, contribuyen a la prestación del servicio público de transporte”.

Agregaron que, “las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. TransMilenio está presto a brindar todo el apoyo y a entregar la información que sea requerida por las autoridades competentes para contribuir al desarrollo de las investigaciones”.