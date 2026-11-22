Colombia

Dos hombres de 19 y 21 años fueron capturados en flagrancia por su presunta participación en el hurto a un conductor de servicio de transporte por plataforma en Bogotá. Según informó la Policía Metropolitana, la víctima habría sido amarrada de pies y manos y abandonada en una zona boscosa, mientras los responsables escapaban con su vehículo.

De acuerdo con las autoridades, los hechos comenzaron cuando el conductor recogió a los dos pasajeros en el barrio 7 de Agosto. Sin embargo, al llegar al sector de Normandía, en la localidad de Fontibón, los hombres presuntamente lo intimidaron con armas cortopunzantes y lo amordazaron utilizando los cordones de sus zapatos.

Posteriormente, lo despojaron del automóvil, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La víctima fue abandonada en una zona boscosa de la vía que conduce al municipio de La Calera, Cundinamarca.

El GPS permitió ubicar el vehículo

La recuperación del automotor fue posible gracias al sistema de rastreo GPS y a las labores de registro y control que adelantaban uniformados en la calle 53 con carrera 13, en el sector de Chapinero Central.

Allí, los policías identificaron a dos hombres que se movilizaban en un vehículo con las características reportadas. Tras el procedimiento, lograron recuperar:

El automóvil hurtado.

Los dos teléfonos celulares.

El dinero en efectivo.

Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos recuperados, para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Balance de seguridad en Chapinero

La Policía destacó que, en esta localidad, se registra un incremento del 25 % en la recuperación de automotores y un total de 1.006 capturas en flagrancia por diferentes delitos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o comportamiento sospechoso a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.