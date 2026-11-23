Cuando tenía 16 años, un joven participó en el homicidio de otro muchacho de su barrio. La víctima había salido de su casa a comprar una cartulina para una tarea. Al regresar, se encontró con un grupo de jóvenes que lo persiguió y lo atacó con cuchillos. Su mamá presenció el crimen desde la entrada de su casa.

La madre identificó a los responsables y días después, las autoridades capturaron a varios de ellos. El joven que terminó quitándole la vida al muchacho fue procesado por el sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y recibió una sanción privativa de la libertad.

Fue remitido al Centro de Atención Especializada Bosconia, allí comenzó un proceso de acompañamiento profesional que involucró a una psicóloga, encargada de trabajar directamente con él, y a una trabajadora social, que acompañó a las familias del joven y de la víctima.

Con el acompañamiento, empezó a hablar de su historia, de su paso por la calle, de su salida del colegio y de las circunstancias que lo llevaron a vincularse con un grupo de jóvenes que cometía delitos.

El proceso duró más de dos años, con sesiones semanales. En ese camino manifestó que quería hablar con la mamá del joven asesinado, contarle lo que había ocurrido y pedirle perdón.

Durante el encuentro, el joven le explicó que no tenía ningún problema con la víctima, que era un muchacho del barrio que estudiaba y que el ataque ocurrió cuando el grupo estaba bajo los efectos de las drogas. También le contó que habían perseguido al joven y lo habían atacado sin saber siquiera a quién estaban agrediendo.

Tras conocer la verdad, la mujer decidió adoptar al joven: “Yo lo quiero adoptar como mi hijo, yo quiero que usted me vea como una mamá”.

Desde ese día, ella comenzó a visitarlo, lo acompañó durante sus estudios y fue testigo de su proceso de cambio.El joven dejó el consumo de drogas, terminó el bachillerato y trabajó en la cocina del centro.

Incluso se propuso reunir, con su trabajo, el dinero de una indemnización para entregárselo a la madre de la víctima, como un gesto simbólico de reparación. Después de varios años privado de la libertad, el juez sustituyó esa sanción por una medida en medio abierto. Hoy trabaja en un almacén de ropa, mantiene una relación cercana con la mamá del joven asesinado y piensa en ingresar a la universidad para estudiar Psicología o Derecho.