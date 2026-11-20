Mientras la patrulla de vigilancia adelantaba labores de prevención y control en entidades bancarias del barrio Alhambra, fue alertada sobre la presencia de personas sospechosas en los cajeros automáticos del sector.

De inmediato, los uniformados se trasladaron al lugar y observaron a varios sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron huir. Tras ser interceptados y al practicarles un registro a personas, se les hallaron en su poder ocho tarjetas de diferentes entidades bancarias pertenecientes a otras personas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, estos ciudadanos presuntamente se dedicarían al robo mediante la modalidad de cambiazo, para lo cual al parecer obstaculizaban con silicona los lectores de tarjetas.

Los capturados, dos hombres y una mujer, cuentan con anotaciones por diferentes delitos. Uno de ellos registra capturas previas en los años 2022, 2023 y 2026 por el mismo delito informático.