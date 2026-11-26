Más de 50 reportes ciudadanos relacionados con inundaciones, caída de árboles y accidentes de tránsito recibieron las autoridades durante las emergencias presentadas por las lluvias en Cajicá, Cundinamarca durante la última semana.

Como respuesta inmediata a los damnificados, las autoridades locales iniciaron la distribución de asistencia humanitaria básica, entregando hasta el momento 35 tejas, 16 colchonetas y 12 almohadas a las familias más perjudicadas. De forma paralela, la Alcaldía adelanta gestiones ante la Gobernación de Cundinamarca para ampliar el alcance de las ayudas.

Respecto a la movilidad, la Administración confirmó que las principales vías del municipio ya se encuentran habilitadas, aunque los equipos operativos mantienen presencia permanente en diferentes sectores verificando puntos críticos y atendiendo nuevas solicitudes.

Llamado para apoyar a los mercados campesinos

Uno de los puntos afectados por el granizo fue la plaza de mercados campesinos. Ante los daños en la infraestructura de protección, el gobierno local hizo un llamado solidario a los habitantes de Cajicá para que se acerquen y consuman con prontitud los productos agrícolas que quedaron expuestos a las lluvias, con el objetivo de mitigar las pérdidas económicas de los productores rurales.