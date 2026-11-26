Colombia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un paquete de medidas para acelerar la ejecución de las principales obras de infraestructura de la capital. Los anuncios se realizaron durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, que se desarrolla en Cartagena.

Entre las medidas se encuentran un convenio marco entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que permitirá mejorar la coordinación en los diseños, la revisión de redes y la ejecución de las obras.

Asimismo, se acordó con la Secretaría Distrital de Movilidad reducir hasta en un 70 % los tiempos de gestión de los planes de manejo de tránsito (PMT). También se expedirá un decreto distrital para agilizar los permisos y trámites ambientales.

“Queremos lograr una nueva etapa en las obras de Bogotá que no dependa de quién sea el alcalde o quién esté al frente de las entidades, sino de unas reglas que tendrán que cumplir quienes lleguen a la Alcaldía y a las diferentes entidades”, afirmó Galán.

Metro de Bogotá: estos son los avances

Durante su intervención, el mandatario presentó el balance de la Primera Línea del Metro, que al 31 de octubre de 2026 registraba un avance del 84,68 %, frente al 28,98 % con el que fue recibida por su administración.

La meta es completar el viaducto y la red férrea a finales de febrero de 2027. El cronograma contempla iniciar la marcha blanca en septiembre de ese año y comenzar la operación comercial en marzo de 2028.

Galán también destacó que la ciudad ha destinado $14,3 billones de recursos distritales a infraestructura y obra pública durante su administración. Estas inversiones, según las cifras presentadas, han contribuido a generar más de 54.000 empleos directos e indirectos.

PTAR Canoas será adjudicada en 2027

Uno de los anuncios centrales fue la confirmación de que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas será adjudicada durante el primer semestre de 2027.

Esta infraestructura permitirá tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá que actualmente no reciben tratamiento, así como el 100 % de las aguas residuales de Soacha.

El proyecto busca contribuir a la recuperación del río Bogotá, considerado uno de los principales desafíos ambientales de la región.

Nuevas obras para la ciudad

El alcalde también destacó la entrega de proyectos viales durante 2024 y 2025, entre ellos la troncal Caracas Sur, las avenidas La Sirena, Guayacanes y Mutis, y el corredor de la avenida La Conejera.

Para 2026, resaltó la recuperación de la capacidad vial de la autopista Norte y la entrega de la avenida Laureano Gómez, conocida como avenida Novena.

Además, anunció una obra de 15,5 kilómetros que conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, como parte del desarrollo de la red férrea de Bogotá.

Con estas medidas, la administración distrital busca reducir los obstáculos administrativos y mejorar los tiempos de ejecución de los proyectos de infraestructura que se adelantan en la capital.