Imagen de fondo tomada de Alcaldía Mayor de Bogotá // imagen del hombre tomada de Getty Imagenes (Crédito: SrdjanPav)

Con el cierre del año, Bogotá se prepara para recibir el tradicional alumbrado de Monserrate. Desde el próximo viernes 27 de noviembre de 2026, el cerro iniciará su espectáculo navideño bajo el nombre de ‘Navidad Andina’, una experiencia inspirada en los paisajes, la biodiversidad y las tradiciones suramericanas.

Bajo el lema ‘Cordillera de los Andes, la maravilla que nos une’, el espacio estará disponible hasta el 11 de enero de 2027, en donde bogotanos y turistas podrán recorrer diferentes escenarios iluminados, que hacen referencia a lugares emblemáticos de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina.

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¿Cuándo es la apertura de la Navidad Andina?

La inauguración se realizará el 27 de noviembre a las 05:30 P.M. y contará con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el espectáculo musical y cultural predispuesto para 2026.

Además del recorrido de luces, durante la temporada se desarrollarán más de 25 actividades, entre las que figuran:

Comparsas navideñas.

Muestras de danza.

Presentación de personajes luminosos.

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¿Cómo será el recorrido de Monserrate 2026?

El recorrido navideño de Monserrate estará inspirado en algunos de los paisajes más representativos de la cordillera de los Andes, llevándose a cabo de la siguiente manera:

La Montaña de los Siete Colores, en Perú.

El Salar de Uyuni, en Bolivia.

El volcán Cotopaxi, en Ecuador.

El Parque Nacional Natural Los Nevados, en Colombia.

Las Torres del Paine, en Chile.

El Glaciar Perito Moreno, de Argentina.

El desierto de Atacama, también ubicado en Chile.

A estos escenarios se suma un árbol navideño de 12 metros de altura, un pesebre giratorio de siete metros y una estructura inspirada en el cóndor de los Andes.

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¿Cuál es la programación de Navidad Andina?

Durante la temporada navideña, los visitantes del cerro podrán completar el recorrido del alumbrado con más de 25 actividades culturales y artísticas, distribuidas de la siguiente manera:

Espectáculos “Navidad por los Andes” y “Navidad a la colombiana”: muestra de danza de los países andinos.

5, 12 y 19 de diciembre de 2026.

9 de enero de 2027

Comparsas navideñas:

29 de noviembre de 2026.

6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 y 29 de diciembre de 2026.

3, 7 y 10 de enero de 2027.

Personajes luminosos

9, 16, 23 y 26 de diciembre de 2026.

2 de enero de 2027.

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¿Cuáles son los horarios de la Navidad Andina?

El alumbrado estará disponible todos los días, entre las 05:30 P.M. y las 11:59 P.M., desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027; sin embargo, hay dos fechas en las que no habrá iluminación navideña:

24 de diciembre de 2026.

31 de diciembre de 2026.

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¿Cuánto cuesta subir a Monserrate para ver el alumbrado navideño?

Para disfrutar del alumbrado, los asistentes deberán adquirir el tiquete de ascenso y descenso mediante funicular o teleférico; para 2026 los valores están establecidos así:

Ida y regreso: $35.000 COP (lunes a sábado y festivos).

$35.000 COP (lunes a sábado y festivos). Un solo trayecto: $21.000 COP.

$21.000 COP. Adultos mayores (mayores de 62 años): desde $29.500 COP (y $16.500 COP los domingos).

desde $29.500 COP (y $16.500 COP los domingos). Domingos: $21.000 COP ida y regreso.

Tenga en cuenta que después de las 5:30 P.M. se aplicará la tarifa nocturna de ida y regreso, que es de $35.000 por persona, valor que aplica todos los días, incluidos domingos y festivos.

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