Colombia

Una persecución por calles de Ciudad Bolívar terminó con cuatro hombres capturados y un vehículo recuperado. Los hechos comenzaron en el barrio San Isidro, donde policías que realizaban labores de vigilancia encontraron a un hombre de 49 años con las manos atadas, quien les contó que acababa de ser víctima de un robo.

Según su relato, había solicitado un servicio de transporte por plataforma, pero terminó despojado de su automóvil y sus pertenencias. Con la información entregada por la víctima, los uniformados localizaron el vehículo y comenzaron a seguirlo.

La persecución se extendió hasta el barrio El Perdomo. De acuerdo con el reporte de la Policía, durante el recorrido los ocupantes del carro intentaron hacer perder el control de la motocicleta en la que se movilizaban los uniformados. Cuando se vieron acorralados, habrían puesto el vehículo en reversa para intentar atropellarlos.

Ante esta situación, los policías dispararon contra los neumáticos del automotor para detenerlo. En ese punto fueron capturados los cuatro hombres, todos de nacionalidad venezolana.

Durante el procedimiento también recuperaron el vehículo y encontraron tres teléfonos celulares, dos de los cuales pertenecían a la víctima.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de hurto. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento.