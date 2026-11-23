Boca Juniors de Cali cambia de estadio para la final de ida del Torneo de ascenso: ¿dónde se jugará?
El compromiso frente a Deportes Quindío se disputará este lunes 23 de noviembre en otra sede, debido a inconvenientes logísticos en el Pascual Guerrero.
Boca Juniors de Cali anunció un cambio de escenario para disputar el partido de ida de la final del Torneo de ascenso frente a Deportes Quindío. El compromiso, que inicialmente estaba programado para el estadio Olímpico Pascual Guerrero, se trasladará al estadio Municipal Raúl Miranda, en Yumbo.
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La decisión fue comunicada oficialmente por el equipo vallecaucano, que explicó que el cambio obedece a situaciones logísticas relacionadas con el desmontaje del concierto realizado el pasado 21 de noviembre en el Pascual Guerrero.
De esta manera, el encuentro se llevará a cabo este lunes 23 de noviembre, a partir de las 7:30 pm, en el escenario deportivo de Yumbo, donde Boca Juniors oficiará como local en el primer enfrentamiento de la serie por el título.
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El conjunto caleño agradeció la comprensión y el acompañamiento de sus aficionados y de la comunidad deportiva ante la modificación de la sede para este compromiso decisivo del campeonato de ascenso colombiano.