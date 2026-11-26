Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizan una nueva edición del clásico paisa este miércoles 25 de noviembre, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga col0ombiana. El encuentro se disputa en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 pm, con transmisión de Win Sports+.

Los dos equipos llegan con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad de sumar en la lucha por un lugar en la final del campeonato. Independiente Medellín ocupa el primer puesto del Grupo A, con tres puntos, luego de superar 1-0 a Independiente Santa Fe en la jornada inaugural.

Por su parte, Atlético Nacional aparece en la segunda posición, con una unidad, tras igualar sin goles frente a Once Caldas en Manizales. El equipo dirigido por Lucas González buscará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria en esta instancia y acercarse al liderato.

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¿Cómo llegan Atlético Nacional e Independiente Medellín al clásico?

El conjunto verdolaga afronta este compromiso después de una serie de resultados irregulares. En sus últimos cinco partidos oficiales registra una victoria y cuatro empates. Además, tendrá la ausencia de Andrés Felipe Marín, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en el encuentro frente a Once Caldas.

En el DIM, el panorama es diferente. El equipo de Luis Amaranto Perea atraviesa un buen momento, con cuatro victorias consecutivas en Liga y tres compromisos seguidos sin recibir goles. Sin embargo, no podrá contar con Didier Moreno ni Diego Moreno, ambos por lesiones musculares.

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Antecedentes recientes del clásico paisa

Los últimos enfrentamientos oficiales entre ambos equipos en 2026 favorecen a Atlético Nacional. El conjunto verdolaga ganó los tres clásicos disputados durante el año: 3-2 en el primer semestre, 3-2 en los cuartos de final de la Copa y 2-1 en la fase regular de la Liga colombiana.

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