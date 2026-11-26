Tabla de posiciones de cuadrangulares en Liga: repase el Grupo A con triunfos de Santa Fe y Nacional / Colprensa

Se disputó la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2. En esta jornada, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional celebraron con resultados que los dejan bien encaminados en la tabla de posiciones.

Independiente Santa Fe 3-0 Once Caldas

La fecha comenzó en el Estadio El Campín con la autoritaria victoria de Santa Fe por 3-0 sobre Once Caldas, siendo este el primer triundo del cuadro cardenal en estos cuadrangulares de Liga.

La cuenta se abrió al 45+2′ con una espectacular anotación de media distancia de Franco Fagúndez, quien terminó siendo la figura de la noche. El delantero uruguayo selló su noche de ensueño con asistencias desde la pelota parada para Emanuel Olivera (62′) y Hugo Rodallega (79′).

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Atlético Nacional 3-1 Independiente Medellín

A segunda hora se llevó a cabo el clásico antioqueño, duelo que terminó con triunfo de Nacional por 3-1 sobre el Medellín. Este resultado le permite al verde posicionarse en lo más alto de la clasificación del Grupo A.

Sorpresivamente, el DIM se encargó de anotar el primer tanto de la noche por intermedio del canterano Keiner Klinger, pero la remontada no demoró. Sobre los 30′ empató la historia William Tesillo de cabeza y tanto Elías Cabrera (56′) como Alfredo Morelos (70′) se encargaron de sellar la remontada verdolaga.

Por si lo anterior no fuese suficiente, el Medellín no podrá contar en su próximo partido con Jeison Medina por expulsión y el volante Daniel Cataño es duda por lesión...

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Tabla de posiciones del Grupo A en cuadrangulares de Liga Colombiana

POS. Equipo Puntos Dif. 1. Atlético Nacional 4 +2 2. Independiente Santa Fe 3 +2 3. Independiente Medellín 3 -1 4. Once Caldas 1 -3

Fecha 3 del Grupo A en cuadrangulares de Liga Colombiana

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Hora: 7:30 de la noche

Independiente Medellín vs Once Caldas

Fecha: Domingo 29 de noviembre

Hora: 6:30 de la tarde