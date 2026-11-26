El volante Mateo García habló en El VBAR sobre su proceso deportivo en Millonarios. Desde el gran arranque que tuvo hasta las dificultades que atravesó con el transcurrir de los meses. Actualmente superó una lesión y recuperó su lugar dentro del once titular de Alberto Gamero.

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Justamente sobre la llegada del entrenador samario, García comentó que el grupo encontró “un equilibrio positivo” y en dicho sentido “hemos venido en mejoría”, lo cual se vio reflejado en la clasificación a cuadrangulares.

“Por no ser ese volante 5, tiende uno a dejarse llevar, querer irse y con eso uno desordena, entonces el profe ha corregido mucho eso. El equipo ha encontrado un equilibrio positivo después de eso... Desde la llegada del profe, hemos venido en mejoría y todo viene siendo muy positivo para nosotros”, comentó.

Siguiendo está línea, el futbolista bogotano señaló las diferencias de metodología entre Gamero y Fabián Bustos, quien fue cesado del cargo en el transcurso del segundo semestre: “Hemos tenidos dos estilos muy distintos, primero con el profe Fabián y ahora con el profe Gamero. Con Bustos era algo más directo, más posicional; a Alberto le gusta más el juego elaborado con mucho orden”.

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Mateo García y su complicado camino en Millonarios

Finalmente, Mateo García se refirió a la expectativa que hubo por su llegada a Millonarios, equipo del que es confeso hincha, y las complicaciones que tuvo en cuanto a su rendimiento.

“La expectativa con la que llegábamos a Millonarios era grandísima por lo que habíamos mostrado en el Once Caldas. Millonarios es el equipo más grande que hay, tiene muchos ojos encima y todo lo que mueve”.

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Claro está que su nivel deportivo, según advirtió, depende de la labor del estratega: “No puedo decir que no pesa, porque no cualquiera juega acá, pero también hay entrenadores que te dan libertad, confianza, te permiten hacer muchas cosas. Después llegas a otro lugar en donde hay jugadores de mucho nivel y ahora debes cumplir la función que te dan; quizás vienes acostumbrado a un protagonismo y luegas llegas a otro equipo y te debes acomodar”.

Frente a lo anterior, García le agradeció a sus compañeros en Millonarios porque “siempre han creído y han sido importantes para que yo hoy me esté sientiendo nuevamente como el día en que llegué”. “Ellos han sido muy importantes para mí y hoy se siente otra cosa”, concluyó.