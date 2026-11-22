Linda Caicedo regresa a la Selección Colombia: Marsiglia anunció las convocadas para enfrentar a Australia. (Photo by Howard Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images) / Howard Smith/ISI Photos/USSF

La Selección Colombia femenina definió su convocatoria para la última fecha FIFA del año. El técnico Ángelo Marsiglia anunció una lista de 23 futbolistas para afrontar dos compromisos amistosos frente a Australia, el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, en territorio australiano.

Una de las principales novedades es el regreso de Linda Caicedo, quien no estuvo en la convocatoria anterior y vuelve a integrar el grupo nacional para estos encuentros. La atacante del Real Madrid será una de las referentes de un equipo que continúa su preparación de cara a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

La principal novedad es el regreso de Linda Caicedo, quien vuelve a integrar el combinado nacional para estos compromisos. La convocatoria también cuenta con nombres habituales como Daniela Arias, Manuela Vanegas, Gisela Robledo y Jorelyn Carabalí.

Asimismo, aparecen futbolistas que han ganado protagonismo en el fútbol nacional e internacional, como Ingrid Guerra, Kelly Ibargüen y Valerin Loboa, quienes tendrán la oportunidad de aportar al equipo en esta última doble jornada internacional de 2026.

Le podría interesar: Luis Díaz habló de su regreso: “Estaré de vuelta próximamente, no sé si este partido que viene”

Las 23 convocadas

La lista anunciada por la Federación Colombiana de Fútbol está conformada por:

1. Daniela Arias – Club León (México).

2. Daniela Caracas – Deportivo La Coruña (España).

3. Daniela Garavito – Independiente Santa Fe.

4. Daniela Montoya – Alianza Lima (Perú).

5. Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (Brasil).

6. Gisela Robledo – Corinthians (Brasil).

7. Ilana Izquierdo – Tigres UANL (México).

8. Ingrid Guerra – Deportivo Cali.

9. Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (Estados Unidos).

10. Karla Torres – Paris FC (Francia).

11. Katherine Tapia – Palmeiras (Brasil).

12. Kelly Ibargüen – Independiente Santa Fe.

13. Linda Caicedo – Real Madrid (España).

14. Luisa Agudelo – San Diego Wave (Estados Unidos).

15. Manuela Vanegas – Brighton (Inglaterra).

16. Mariana Muñoz – América de Cali.

17. Mary José Álvarez – Al-Qadsiah (Arabia Saudita).

18. Melanin Aponzá – Deportivo Cali.

19. Melissa Moreno – Atlético Nacional.

20. Natalia Giraldo – América de Cali.

21. Stefanía Perlaza – Deportivo Cali.

22. Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos).

23. Wendy Bonilla – Santos (Brasil).

Australia, el último desafío de 2026

Los encuentros frente a las ‘Matildas’ representarán una prueba exigente para el equipo de Marsiglia. El primer compromiso se disputará el sábado 28 de noviembre en el GIO Stadium de Canberra, mientras que el segundo está programado para el miércoles 2 de diciembre.

Lea también: La lista de colombianos que han levantado el trofeo de la Copa Sudamericana

Estos partidos hacen parte del proceso de preparación de Colombia para el Mundial femenino de 2027, que se llevará a cabo en Brasil. La Tricolor buscará aprovechar la exigencia de enfrentar a una selección de alto nivel internacional para seguir ajustando su funcionamiento y fortalecer su idea de juego de cara a la cita orbital.

De esta manera, el combinado nacional cerrará su calendario de amistosos de 2026 con dos pruebas importantes, en las que el regreso de Linda Caicedo será uno de los principales focos de atención.