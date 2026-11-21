Barranquilla se convirtió este viernes en el punto de encuentro de dos hinchadas que llegaron desde distintos rincones del continente para acompañar a sus equipos en la final de la Copa Sudamericana. Boca Juniors y Atlético Mineiro trasladaron su pasión a las calles de la ciudad, con banderas, cánticos y una fiesta que se extendió por diferentes sectores.

Los hinchas de Boca Juniors protagonizaron una multitudinaria concentración en el Gran Malecón, específicamente en la zona de la Ventana de Campeones y en la ‘Luna de Barranquilla, donde miles de aficionados vestidos de azul y oro se reunieron para alentar al conjunto argentino antes del partido de este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

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Con bombos, banderas y cánticos, los seguidores xeneizes expresaron su ilusión de ver a Boca conquistar nuevamente un título continental. Algunos llegaron desde Argentina, mientras otros viajaron desde diferentes países y ciudades de Colombia para acompañar al equipo en Barranquilla.

La fiesta también tuvo un capítulo especial en el norte de la ciudad. Los aficionados del Atlético Mineiro se concentraron en la calle 84, donde los colores blanco y negro del conjunto brasileño se apoderaron de este sector de Barranquilla.

Decenas de seguidores del ‘Galo’ cantaron, ondearon sus banderas y compartieron la expectativa por la final, mientras manifestaban su confianza en que el equipo de Belo Horizonte pueda quedarse con el título internacional.

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La mayoría coincidió en destacar la experiencia de vivir la final en Barranquilla y el recibimiento que han encontrado en la ciudad.

Así, mientras el azul y oro convirtió el Gran Malecón en una tribuna abierta, el blanco y negro hizo lo propio en la calle 84. Dos hinchadas, dos escenarios y una misma ciudad como sede de la gran final.

La fiesta futbolera comenzó desde los días previos con la llegada de aficionados al aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde los seguidores de ambos clubes ya habían protagonizado cánticos y celebraciones.

Este sábado, toda esa pasión se trasladará al estadio Metropolitano, donde Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana, en un partido que pondrá nuevamente a Barranquilla en el centro de la atención del fútbol continental.