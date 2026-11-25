La Fiscalía General de la Nación aseguró que las 81 muertes de mujeres que tiene registradas en el Atlántico cuentan actualmente con investigaciones activas, al reiterar su compromiso con el esclarecimiento de los casos de violencia contra las mujeres en el departamento.

El director de la Fiscalía en Atlántico, Romeo Arevalo, explicó que ninguno de estos casos se encuentra inactivo y que el organismo adelanta labores de investigación y caracterización de cada una de las víctimas para establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

“Dentro de las 81 víctimas hay capturas, hay imputaciones que ya son inclusive sentencias”, explicó el funcionario, al señalar que las investigaciones continúan avanzando.

La Fiscalía también indicó que busca reconstruir la historia de vida de cada una de las mujeres para evitar que sean identificadas únicamente por posibles vínculos con estructuras criminales. Según el organismo, entre las víctimas hay madres, estudiantes y menores de edad.

Como parte de este proceso, las autoridades también están verificando información relacionada con los hijos de algunas de las mujeres fallecidas, con el propósito de establecer dónde se encuentran actualmente y cuál es su situación.

El director de la Fiscalía señaló que este trabajo se desarrolla de manera articulada con entidades como la Gobernación del Atlántico, las secretarías de Gobierno y Seguridad, las Comisarías de Familia y la Policía Púrpura.