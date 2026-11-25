Abelardo de la Espriella felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en elecciones en Perú

Ya hay fecha prevista para la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, a Barranquilla. Según medios de comunicación peruanos, la mandataria solicitó formalmente al Congreso de ese país el permiso para viajar a Colombia el próximo jueves 3 de diciembre y reunirse con el presidente Abelardo De la Espriella.

El encuentro se desarrollará en el marco del Séptimo Gabinete Binacional Perú-Colombia, cuyo último encuentro tuvo lugar en 2022. Entre los principales temas de la agenda estarán la lucha contra los grupos armados y las economías ilegales que operan en la cuenca del río Putumayo.

Esta sería la agenda de la visita

Según se conoció, se espera que Keiko Fujimori llegue a Barranquilla hacia las 9:00 de la mañana. Posteriormente, sobre las 10:00 a. m., se reuniría con el presidente Abelardo De la Espriella en las instalaciones del Batallón Paraíso.

De manera paralela, se podría instalar la sesión plenaria con los ministros de ambos países y posteriormente se espera la llegada de los dos mandatarios.

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Se espera firma de declaración presidencial

Dentro de la programación se contempla la firma de la Declaración Presidencial hacia el mediodía, documento que recogería los compromisos y acuerdos alcanzados durante la jornada. La visita concluiría con un almuerzo privado entre las delegaciones.

La realización del encuentro está sujeta a la autorización del Congreso peruano para el desplazamiento de la presidenta.