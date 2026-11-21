Barranquilla activa amplio dispositivo de seguridad, movilidad y salud para la final de la Sudamericana

Barranquilla vive este sábado una jornada especial con la final única de la Copa Sudamericana, entre Boca Juniors y Atletico Mineiro que se enfrentarán en el renovado ‘Supermetro’, ante un aforo de 65 mil aficionados.

Para garantizar la seguridad y movilidad durante el evento, el Distrito desplegó más de 2.100 uniformados, 69 agentes y 300 orientadores de tránsito. Además, habrá tres anillos de seguridad, más de 300 cámaras dentro del estadio y un Puesto de Mando Unificado con monitoreo permanente.

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En materia de salud, toda la red hospitalaria pública y privada permanece en alerta amarilla. En el estadio habrá seis ambulancias, médicos en las diferentes tribunas y un módulo de estabilización para atender posibles emergencias.

También hay restricciones para el ingreso: no se permiten armas, elementos cortopunzantes, pólvora, bebidas, paraguas, láseres ni objetos que puedan representar un riesgo. Sí están autorizadas banderas manuales, sin astas, de hasta dos metros por uno cincuenta, además de determinados textiles y tambores con membrana transparente.

En movilidad, este sábado comenzaron los cierres y restricciones desde las 7:00a.m. hasta las 11:59 de la noche. No estará habilitado el parqueadero del estadio para vehículos particulares y las autoridades recomiendan llegar caminando o utilizar el transporte público.

Pero la final también representa un importante movimiento económico para la ciudad. La Alcaldía y la Conmebol estiman un impacto cercano a los 60 millones de dólares, con ocupación hotelera del 100 por ciento y cerca de 9.000 personas vinculadas laboralmente al evento.

El 75 por ciento de las entradas fueron adquiridas por hinchas de los equipos visitantes, que permanecerán en promedio tres días en Barranquilla y dinamizarán hoteles, restaurantes, transporte, comercio y entretenimiento.