La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a un hombre que es señalado de estar relacionado con el abandono de una cava de icopor que contenía restos humanos y mensajes amenazantes en contra del INPEC, frente a la cárcel Modelo, en la madrugada de este viernes 20 de noviembre.

El detenido fue identificado como Óscar Iván Ortega Quiñónez, de 29 años, conocido con el alias de ‘Plan B’, quien fue requerido por uniformados durante labores de registro y control en el barrio Barlovento.

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Según el reporte policial, Ortega se movilizaba en una motocicleta que, al verificar la información del vehículo, las autoridades encontraron un requerimiento vigente por hurto, por lo que procedieron a capturarlo por el delito de receptación.

La investigación apunta a establecer si esta misma motocicleta habría sido utilizada para transportar y abandonar los restos humanos en las inmediaciones del establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información policial, Ortega Quiñónez registra siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, relacionadas con investigaciones por delitos como violencia contra servidor público, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado.

Además, información de inteligencia lo señala como presunto integrante de la estructura delincuencial Los Pepes y como supuesto jefe de zona en el sector de Barlovento.

El hallazgo frente a la cárcel

El caso ocurrió hacia las 12:20 de la madrugada, cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó hasta la entrada principal de la cárcel Modelo, dejó una caja de icopor y escapó.

Tras recibir la alerta, la Policía acordonó el área y solicitó el apoyo del grupo antiexplosivos para verificar el contenido del recipiente. En su interior fue encontrada una mano humana acompañada de un panfleto con amenazas dirigidas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

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Durante la inspección de los alrededores, las autoridades localizaron además, a pocos metros del penal, una cabeza humana junto con otros mensajes intimidatorios atribuidos a una organización que se identifica como ‘La Nueva Alianza’.

Los mensajes estarían dirigidos contra funcionarios del Inpec y del Comando de Reacción Inmediata, CRI, en medio de los controles que se vienen adelantando al interior de los establecimientos penitenciarios.

La Policía Metropolitana activó un grupo especial de investigadores para establecer la identidad de la víctima, determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer quiénes estarían detrás de las amenazas.

Entre las labores se encuentran la revisión de cámaras de seguridad, la recopilación de elementos materiales y la identificación de las características morfológicas de los restos encontrados.